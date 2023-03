Rignac. Concert au château samedi 25 mars

Bright and Early : musique pour luth italienne et française du début XVIe siècle, Hopkinson Smith, luth Renaissance de Joel van Lennep, Boston, 1977: ce nouveau programme proposé par Hopkinson Smith dans le cadre des concerts du château de Bournazel explore une face quasiment inédite du répertoire pour luth de la Renaissance italienne et française.

Les Livres de luth de Francesco Spinacino (1507) et Zoan Ambrozio Dalza (1508) sont des pierres angulaires de l’histoire de la musique. Édités par Petrucci à Venise, ils contiennent non seulement la première musique imprimée pour le luth mais aussi, à l’exception de quelques fragments de tablatures, les toutes premières sources de musique pour l’instrument qui nous soient parvenues.

Tous deux témoignent de la véritable éclosion de la culture du luth en Italie au début du XVIe siècle. Si les pièces de Spinacino sont empreintes d’une écriture contrapuntique élaborée, quoiqu’incomplète et pleine d’erreurs, celles de Dalza sont directement inspirées de danses populaires propices à l’improvisation, préfigurant même ce qui deviendra bien plus tard la Country Music !

En alternance avec ces compositeurs italiens, Hopkinson Smith fera aussi entendre de la musique des premières tablatures françaises pour luth. Les deux séries imprimées en 1529 et 1530 par Pierre Attaingnant contiennent des préludes, de la musique de danse (parfois avec d’évidentes racines celtiques), aussi bien que certaines des plus belles chansons de son temps.

Informations et réservations. Samedi 25 mars à 20 heures. Tarif plein = 20 € ; – 18 ans = 15 €.

