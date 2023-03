Luc-la-Primaube. Des jeux sur les odeurs de la nature pour les tout-petits à la MJC

Mercredi dernier, les enfants de 3/5 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs de la MJC de Luc-la-Primaube ont créé un ballon sensoriel le matin avant de jouer sur les odeurs de la nature l’après-midi. Un jeu d’éveil super simple pour les éveiller à la nature. Inutile de rappeler combien le plein air est essentiel à leurs petits poumons. On le sait tous, il faut s’aérer le corps et l’esprit de temps en temps. De plus, la nature offre aussi de multiples apprentissages qui servent toute la vie. Et ce sont ces apprentissages que les enfants ont explorés à travers des petits jeux amusants d’éveil sensoriel à la nature qu’ils ont découvert sous un angle totalement différent avec des odeurs qui ont empli leurs narines. Au programme du mercredi 22 mars, atelier d’éveil sur les différentes couleurs de peau et jeu de l’écoute du sourd pour les plus petits, poursuite des projets Mélanie (brico-jeux) et Élise (découverte) et initiation rigologie par Béatrice Bibal pour les 6-8 ans ; atelier sculpture avec Nathalie Andrieu et grand jeu (1 000 bornes revisitées) pour les 9 ans et plus. L’espace jeunesse est ouvert aux plus de 12 ans tous les mercredis après-midi. Vendredi 24 mars, soirée cabaret impro de 19 h à 23 h à la MJC de Rodez avec les jeunes des 3 MJC pour les 14-17 ans.

Pour l’accueil de loisirs, renseignements au 05 65 42 30 33 ou au 06 73 95 39 03 ou sur enfance@mjcllp.fr.

Pour l’espace jeunesse, renseignements au 06 74 50 74 61 ou sur jeunesse@mjcllp.fr.