Football : Luc-Primaube II et Vabres-l’Abbaye ultimes invités dans le dernier carré des coupes de l'Aveyron

Les quarts de finale hommes et dames avaient lieu ce week-end.

Chez les hommes, la réserve luco-primauboise (D1) est allée décrocher le dernier billet (1-2), sur la pelouse de Flagnac, pour les demi-finales grâce à un doublé de Villeneuve, ce dimanche. La Méridienne (D1) avait pourtant ouvert le score sur un penalty de Domergue avant que Villeneuve ne se mette en action. Ils rejoignent Espalion (D1), Comtal II (D2) et Saint-Geniez (D2), vainqueurs la veille.

Tirage au sort des demi-finales mardi soir



Tout comme Vabres-l’Abbaye (D1) chez les féminines qui a étrillé Goutrens-Mayran (D2), 4-0. Bosc, Vaquerin, Brabant et Mourao ont scoré. Ils ne restent que des formations de D1 en course : Bozouls, Montbazens Rignac, JS Lévézou et donc Vabres-l’Abbaye.

Le tirage au sort des demies aura lieu ce mardi (19 h 30), depuis les locaux ruthénois de l’entreprise RAGT.