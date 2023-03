Handball : double peine pour les Rocettes

En déplacement sur le parquet de Toulouse II ce dimanche après-midi lors de la 3e journée des play-off, les Aveyronnaises ont perdu leur duel (25-18), leur 2e place mais surtout deux de leurs cadres sur blessure.

On a tout gagné", soufflait Ingrid Bousquet en sortant du gymnase des Argoulets ce dimanche après-midi. La gardienne des Rocettes venait d’apprendre les diagnostics provisoires des deux blessures aveyronnaises survenues pendant le match les opposant à Toulouse II, concurrent à la montée. Car en l’espace d’une heure et demie, les bleu marine ont perdu le match (25-18), la deuxième place qu’elles avaient piqué aux Haut-Garonnaises le week-end précédent, et deux cadres du groupe. À peine sept minutes après l’entame, sur une phase d’attaque, Rachel Bellegarde a vu son genou droit tourner sur un contact. Elle est restée au sol quelques minutes et a quitté le gymnase à la mi-temps sans pouvoir poser sa jambe droite.

Deux passages aux urgences

Un passage aux urgences plus tard : "Rachel s’est luxé le genou, c’est au moins trois semaines d’absence", annonçait l’entraîneur Milenko Kojic après le match. Mais entre-temps, les Rocettes ont encaissé une autre secousse : à trois minutes de la fin, la capitaine Amélie Fixes a reçu un coup de tibia dans le dos après avoir été déséquilibrée. Une fois au sol, elle ne pouvait plus bouger. Ce sont finalement les pompiers qui l’ont relevée près d’une demi-heure plus tard pour l’emmener aux urgences. Du côté du coach, on pressentait "une fracture des côtes". "Je me suis déjà cassé trois côtes en match, qu’est-ce que j’ai souffert", se souvenait le technicien une fois le brancard transportant Amélie Fixes parti. Mais finalement, une bonne nouvelle est venue soulager le technicien : "Rien de grave, pas de fracture", écrivait la capitaine par message alors qu’une partie de l’équipe était sur le chemin du retour.

Mais avec la blessure au genou d’une autre cadre du Roc, Yéléna Calmes, subie une semaine plus tôt contre Perpignan, qui a contraint l’arrière à rester sur le banc ce dimanche, les rangs des bleu marine s’amincissent. Alors que la phase aller des play-off n’est pas encore terminée. Et surtout, les matches vont s’enchaîner jusqu’à début avril, sans laisser ni répit ni repos. Un peu à l’image du duel entre les Aveyronnaises et les Toulousaines.

Si les premières minutes ont été équilibrées, avec des Rocettes répondant aux buts des locales, les Haut-Garonnaises ont commencé à creuser l’écart avant le milieu de la première période. Ingrid Bousquet, meilleure gardienne de la poule, s’est fait surprendre plusieurs fois par les assauts toulousains. Et les siennes avaient du mal à trouver la faille parmi les grands gabarits adverses et une Maria Nielsen très solide dans la cage. Mais juste avant la pause, les protégées de Milenko Kojic ont retrouvé de l’élan sans réussir à égaliser, mais en recollant à – 2 à la mi-temps (13-11).

À la reprise, les Aveyronnaises ont resserré leur défense et ont continué de s’accrocher au score. Enfin, quand la table de marque le permettait : car cinq minutes après le début de la deuxième période, le buzzer a retenti et le chrono s’est remis à zéro, sans raison. La même cinq minutes plus tard. Pour que le chrono soit finalement débranché, laissant les joueuses sans repère temporel. Dans la dernière ligne droite, Toulouse a accéléré, faisant gonfler l’écart à +5, +6, +7. Amélie Fixes s’est blessée, le match a été un temps arrêté puis relancé. Mais les têtes n’y étaient plus. Et les visages accusaient le coup.