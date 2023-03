Réquista. Kalbéni, la culture, toutes les cultures

L’assemblée générale de l’association culturelle intercommunale Kalbéni a offert un retour sur la saison 2022 avec une forte implication de l’association en milieu scolaire. Les écoles ont accueilli l’artiste plasticien Florian Melloul et la Cie Page Blanche au travers d’un itinéraire "Trait Portrait" proposé par Aveyron Culture. Pour les collèges, l’action autour de l’itinéraire Cendrillon de la Cie Création Éphémère a été réalisée. Kalbéni est aussi présente au travers de partenariats avec le point info seniors et autres partenaires sociaux, en direction des seniors. Il y a eu de la poterie avec Mijotâges et Sylvie Gravelard et un travail artistique avec Igor Boyer, Sarah Tricoire et Gérard Fournier.

En été, le Festival folklorique du Rouergue a élu domicile à Lédergues. Kalbéni a également accueilli les ballets d’Ukraine et le groupe Orpheus suite à une collaboration avec l’association Tarn Ukraine. Enfin dans le cadre des festivités de Noël kalbéni a proposé un conte poétique en déambulatoire.

Pour 2023, la programmation a déjà débuté avec Anne Letuffe, illustratrice, qui est dans les écoles et la crèche, le concert des chorales Grain de Phonie et YaQua Chanter, puis Théâtre en Ségala se produira les 28 et 30 avril. De son côté, la Cie Page Blanche de La Selve proposera aux collégiens de découvrir la vidéo et l’écriture en s’appuyant sur la nature lors d’une sortie rando.

Les seniors présenteront les créations en vannerie sauvage réalisées avec Marie Laurence le 15 avril à Rullac.

En mai, est prévu l’accueil pour une semaine de la compagnie Awac, avec pour objectif la reconversion du centre bourg. En été, le Festival folklorique international du Rouergue sera à Montclar le 10 août.

Ensuite, le 7 octobre, la compagnie professionnelle basée à Lédergues Répliques sismiques présentera "Elle et lui cœurs à saisir", à Connac. Novembre sera musical avec le "jazz-band Aveyron" à Auriac-Lagast, puis un spectacle tout public aux alentours de Noël.

L’ambition de Kalbéni est d’offrir une culture riche et variée offrant un large panorama de propositions, accessibles à tous les publics.