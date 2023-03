Espalion. La directrice de la Drac Occitanie au chevet de l’église

L’emblématique édifice au clocher tors va nécessiter d’importants travaux de sauvegarde.

La restauration de l’église de Saint-Côme et plus particulièrement de son clocher emblématique sera le grand chantier des prochaines années. L’édifice, qui subit l’usure du temps, a fait l’objet d’un diagnostic complet en 2020. Ce dernier fait état, entre autres, de fissures importantes sur les murs porteurs du clocher.

Sur les conseils avisés de l’Architecte des Bâtiments de France, des mesures de prévention ont été prises par la municipalité en 2021, en faisant ceinturer les murs du clocher par un câble. De plus, des sondages pour analyser le sous-sol et les fondations ont été effectués en mai 2021. Mais la sauvegarde de l’église ne se limite pas à son clocher. Toitures, sculptures, de nombreuses parties demandent aussi à être restaurées.

C’est dans ce contexte, que Madame Jimenez-Vidaillac directrice de la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Occitanie est venue dernièrement visiter l’édifice, accompagnée de Messieurs Betton de l’UDAP (Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) ainsi que Blondin et Baudoin du cabinet d’architecture Pronaos basé à Valady en charge de la restauration du bâtiment. La visite a permis de faire le tour complet de l’église pour évaluer l’état du clocher, des charpentes, des toitures et du portail, d’échanger sur les technologies à mettre en œuvre et surtout d’identifier les travaux à réaliser et leur programmation. Au vu de l’ampleur des travaux, l’édifice bénéficiera d’une aide conséquente de la Drac.

La première étape du chantier, qui devrait durer trois à quatre ans, sera un complément d’étude pour permettre la réalisation de l’avant-projet avec les différentes tranches de travaux pour un dépôt d’un permis de construire à l’automne.