Le concours de printemps au centre équestre de Bozouls a fait le bonheur des cavaliers

Ce dimanche 12 mars avait lieu le premier CSO du printemps. Des croisillons au club 1, les spectateurs ont pu apprécier des parcours d’une belle qualité.

Ce 1er CSO du printemps a bénéficié d’un jour de beau temps entre deux semaines de pluie ! De très nombreux clubs avaient fait le déplacement, ainsi que la sellerie Nuelly, Equint’ense et le photographe Didier Bezombes. Le club remercie également son quatrième sponsor sur ce concours, Opti’mum – centre de bien être équin.

Pour les jeunes débutants en compétition, une épreuve croisillons était organisée. Hors compétition officielle, cette épreuve permet d’habituer et de rassurer les enfants. Tous nos jeunes cavaliers ont bien réussi leur parcours.

En épreuve prépa 50, 6 concurrents ont obtenu le sans-faute, donc la première place ex æquo.

En Poney 4, la 1e place revient à Romane Privat, la seconde place à Elana Girou et la 3e place à Margaux Barral pour Les Cavaliers du Causse. Bravo à elles !

En club 4, Sarah Mandoce est 1e pour Les Cavaliers du Causse, Victoria Angers la 2e place pour la Frégière, et Emmy Jollant la 3e place pour la Chabraque.

En Poney 3, Nisa Kabakci pour Poney Village remporte la 1e place, Romane Privat la 2e pour Les Cavaliers du Causse, et Lola Oizel la 3e place pour la Frégière. En club 3, Poney Village remporte les trois premières places avec Izia Therville, Anna Pilon et Laurette Clozier.

En prépa 80, Sarah Rodrigues remporte la 1e place pour le club du Gevaudan et Mattis Cathala la 2e place pour la Chabraque.

En Club 2, Zoé Galtié et Emy Girou remportent la 1e et la 2e place pour les Cavaliers du Causse, et Clara Mayran la 3e place pour Le Moulinou. Guilhem Vidal, Marlène Bakkour (Club du Gevaudan) et Ines Venzac remportent la préparatoire 90.

L’Association des Cavaliers du Causse adresse un immense merci à la mairie de Bozouls et à ses services techniques, qui ont remis à neuf les lices de la carrière de dressage, et de détente pendant les concours, permettant au centre équestre d’accueillir les cavaliers de tous les clubs présents en toute sécurité, dans une carrière magnifique !

L’Association des Cavaliers du Causse remercie aussi chaleureusement tous les bénévoles, tous les parents qui ont participé au snack et à la buvette, qui apportent bonne humeur et bonnes idées, les jeunes sur la piste, qui ont permis la réussite de cette belle journée également aux moniteurs et à leurs stagiaires pour l’organisation de la journée !

Prochain rendez-vous, le CSO du 2 avril, le week-end de Pâques pour le derby cross, le rallye équestre pédestre cycliste le lundi 10. Un mois d’avril riche en activités et émotions pour tout public.