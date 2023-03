Argences en Aubrac. Le Relais petite enfance propose des ateliers de découverte des livres

Le service petite enfance, à travers ses micro-crèches et son Relais petite enfance (RPE) et le service lecture publique de la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène s’associent avec la mise en place de nouveaux ateliers parents enfants dans les médiathèques et bibliothèques du territoire.

Récemment, les tout-petits de la micro-crèche de l’Argence ont déjà profité d’une sortie à la médiathèque de l’Argence. Au programme : lecture de contes et d’histoires en présence de bénévoles, manipulation de livres en libre accès et choix par les enfants des nouveaux livres en prêt à la micro-crèche. Un joli moment d’éveil à la lecture au milieu des livres. D’autres ateliers sont d’ores et déjà organisés sur l’ensemble du territoire jusqu’au mois de juin. Les bénévoles et les bibliothécaires proposent des lectures et des animées. Des tapis de lecture sont même mis à disposition par la médiathèque départementale de l’Aveyron.

En Argence, rendez-vous les vendredis 24 mars, 14 avril et 16 juin. Sur inscription auprès d’Ingrid Laigle : 07 87 52 83 79 – ramp@ccacv.fr