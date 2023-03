Mariannes du civisme : voici les six communes de l'Aveyron où leurs habitants votent le plus

Ce samedi 18 mars à Rignac, six communes du département ont été récompensées par des Mariannes du civisme, un diplôme récompensant la participation de leurs habitants lors des élections présidentielles et législatives de 2022.



Samedi 18 mars a eu lieu à Rignac, en présence du préfet de l'Aveyron Charles Giusti, l’assemblée générale de l’association des anciens maires et adjoints de l’Aveyron présidée par Jean-François Gaillard.

À cette occasion les Mariannes du civisme ont été remises, sous l'œil de Jean-Marc Calvet, président de l'association des maires de l'Aveyron, aux maires des six communes du département dont les taux de participation ont été les plus importants en 2022 lors des élections présidentielles et législatives.

Les six communes récompensées

- Dans la catégorie de 1 à 100 inscrits : Connac (78,58%)

- de 101 à 250 : Espeyrac (81,20%)

- de 251 à 500 : Bournazel (76,30%)

- de 501 à 1 000 : Roussennac (77,20%)

- de 1 001 à 3 500 : La Loubière (73,22%)

- de 3 501 à 10 000 : Luc-La Primaube (67,21%)

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur les Mariannes du Civisme.