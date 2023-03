Espalion. Marie Eytier a soufflé ses 100 bougies

L’Ehpad de l’hôpital Jean-Solignac était en effervescence pour la célébration du centenaire de l’Espalionnaise.

Lorsque Marie Eytier est entrée dans la salle où tout le monde l’attendait, c’était un peu comme la pression d’un premier concert pour un musicien. Beaucoup d’émotion et presque gênée d’être le personnage central de cet après-midi, tant Marie Eytier est une personne modeste et discrète.

Et du monde il y en avait, puisqu’autour de la centenaire, entourée de son fils Jean-Robert et de son épouse, on notait la présence de Jean-Philippe Darin-Bertrand, directeur délégué de l’hôpital Espalion-Saint-Laurent d’Olt, du maire d’Espalion Éric Picard, accompagné de son adjointe Claudine Bussetti, de tout le personnel soignant de létablissement rassemblé autour de Béatrice Burguière l’infirmière coordinatrice et de Séverine Battut la responsable des animations.

Venue d’Algérie

Les pensionnaires de la maison de retraite et les amies proches de Marie Eytier ne pouvaient bien entendu pas manquer cet anniversaire. Tous ont salué sa joie de vivre, son dévouement, son attention portée aux autres pensionnaires et au personnel ainsi que son dynamisme intellectuel. Très touchée par tous ces témoignages, la centenaire renouvelait sa gratitude envers tous en affirmant : "Je suis heureuse ici, vous pouvez le croire, c’est trop de gentillesse de votre part !"

Avant la dégustation du succulent gâteau d’anniversaire confectionné par les cuisiniers du centre hospitalier, Jean-Robert Eytier rappelait que sa mère était née le 8 mars 1923 à Teniet El Haad en Algérie.

Après avoir épousé Robert Eytier en 1946 et donné naissance à Jean-Robert en 1950, la famille quittait, en 1962, l’Algérie devenue indépendante au bout de 8 ans de malheur et de souffrances.

Ce fut très compliqué de tout recommencer, mais Espalion fut un havre de paix où la famille a trouvé petit à petit sa place. En 1978, sa petite-fille Delphine est venue agrandir la famille et Marie Eytier possède désormais, à sa plus grande joie, deux arrière-petites-filles, Maia et Lynn.