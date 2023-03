Onet-le-Château : regards sur la réussite de 2 entrepreneurs accompagnés par la chambre de métiers

Léticia Ledamba et Romain Boudou, deux parcours professionnels très différents, mais qui ont un même point commun, celui d’avoir été accompagné par la chambre de métiers.

En marge de la première conférence territoriale de la mandature du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron Pierre Azemar, qui s’est déroulée tout récemment à l’Athyrium (lire notre édition du 11 mars dernier), en présence du préfet Charles Giusti et de nombreux invités et élus, il nous a semblé opportun de poser des regards croisés sur deux des intervenants de la première table ronde "Artisanat et Entrepreneuriat, parcours de réussite" : Léticia Ledamba et Romain Boudou.

Elle réparait tout

Pour celle qui réparait tout ce qui ne marchait pas dans son Congo-Brazzaville natal et qui a été internationale de football, c’est un parcours incroyable qu’on peut souligner, guidé par sa volonté, son savoir-faire, son savoir être et l’accompagnement de la Chambre des métiers, tant dans ses stages que dans la création et le financement de son entreprise "Stone Tech", à Compolibat. Ce qui a valu à Léticia Ledamba, entre autres, le prix régional des métiers de femmes.

"C’est un rêve de gosse que j’ai réalisé en devenant électricienne et en me spécialisant dans la fibre optique. Je sais ce que je veux et je me donne corps et âme : mon père ne m’a pas aidé. J’ai toujours travaillé avec des garçons, mais j’y suis arrivé et mon entreprise tourne bien. J’ai des salariés et des marchés et surtout encore plein de projets dans la tête, comme créer une entreprise ou la majorité des salariés seront des femmes…".

La passion de l’automobile

Quant à Romain Boudou, il a commencé son apprentissage à 16 ans avec celui qui continue de l’inspirer et de le suivre par sa passion et son savoir-faire dans le monde de l’automobile. Celui qui a aussi travaillé dans l’aéronautique et dans les bus a franchi le pas en 2010, en s’installant comme artisan carrossier à Lioujas.

"Depuis, j’ai formé à mon tour six apprentis, dont certains sont désormais mes salariés. L’accompagnement de la chambre des métiers a été pour moi une chance, pour me permettre d’avoir mon entreprise et je veux continuer en transmettant ce que j’ai moi-même reçu : il faut de la patience, du self-control, de la pédagogie, sans négliger le facteur humain et c’est exactement tout ce dont j’ai bénéficié lorsque j’étais moi-même apprenti…".

Deux parcours d’excellence, à l’image de la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aveyron.