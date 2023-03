Rodez : en avril, la Banque de France de l'Aveyron changera de tête

En poste depuis octobre 2021, François-Noël Jeambrun a quitté ses fonctions ce vendredi 3 mars. Il sera remplacé officiellement le 17 avril par Nicolas Benissan, qui arrive de la succursale marseillaise de la Banque de France.

Il gardera de l'Aveyron le souvenir, outre la beauté de ses paysages, d'un territoire riche "d'entrepreneurs impliqués" au tissu économique "auquel on ne s'attend pas". Une "vraie richesse" pour le département dont les entreprises, "bien gérées, solides et qui ne font pas de bruit", ont su "se développer en allant au-delà de l'Aveyron". Après un an et demi de présence en Aveyron, le directeur de la Banque de France François-Noël Jeambrun s'apprête à gagner la capitale pour y prendre la direction des entreprises de la Banque de France.

Si son successeur prendra officiellement ses fonctions le 17 avril, il était déjà de passage ce jeudi 9 mars dans les locaux du boulevard François-Fabié, à Rodez. Nicolas Benissan, 47 ans, a passé la majeure partie de sa carrière au sein de la Banque de France. À Boulogne-Billancourt de 2001 à 2005 (responsable de la comptabilité et du surendettement), à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'en 2013, année où il devient responsable du service des particuliers à Troyes. Son dernier poste, à partir de 2017, l'a conduit à la succursale de Marseille en tant que directeur délégué du pôle économique du Pays salonais et du Pays d'Arles.

"Consolider les liens avec l'Etat, les sphères sociale et financière et les entreprises du territoire"

Louant le "travail important" réalisé sur le territoire par son prédécesseur, Nicolas Benissan aura pour mission d'en prolonger l'action à travers les missions habituelles de la Banque de France : "Consolider les liens avec l'Etat, les sphères sociale et financière et les entreprises du territoire". Pour rappel, la Banque de France attribue des cotations aux entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 750 000 €, s'occupe de médiation en matière de crédit, accompagne les sociétés en difficulté et les personnes en situation de surendettement (310 dossiers dans l'Aveyron en 2022).