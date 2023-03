Rugby : Lévézou Ségala se replace pour la qualification !

Quatrième succès de rang (29-14) pour LSA, dimanche 19 mars à Cassagnes face à Causse Vezère, un concurrent direct à la qualif’ en phases finales relégué du même coup à quatre points, à trois journées de la fin de la phase régulière de Fédérale 2.

Les Ségalis devaient impérativement s’imposer dimanche 19 mars devant leur public pour continuer leur chemin vers la qualification. Et ils ont, encore une fois, rempli leur mission en s’imposant 29-14 face à des Corréziens de Causse Vézère accrocheurs, eux aussi en course pour un printemps à rallonge alors qu’il ne reste plus que trois matches à disputer avant la fin de la saison régulière.

Des Corréziens qui ont fait jeu égal avec les locaux pendant près de 25 minutes. Les buteurs, Zerouali pour les locaux et Barboutie pour les visiteurs, ayant concrétisé les temps forts de leur équipe à tour de rôle. Puis les Lsanais ont pris le jeu à leur compte. Et sur une belle action avec feinte de passe, l’ouvreur Bourgade allait aplatir entre les poteaux. Une nouvelle pénalité de Barboutie permettait aux visiteurs de rester au contact au score et d’y croire encore en rentrant aux vestiaires sur le score de 16-9 en faveur des Aveyronnais.

Dès la reprise, les gars du LSA XV faisaient le forcing et le centre Zerouali se trouvait à la conclusion d’une belle action commencée par les avants. Les troupes du capitaine corrézien Bousquet répliquaient quasi immédiatement par un essai en coin de l’ailier Morello ; mais c’était là les derniers points du RCV malgré quelques banderilles qui échouaient sur une défense lsanaise intraitable et ce même si les Aveyronnais étaient réduits à 14 suite au carton blanc un peu sévère attribué à De Bancarel.

Zerouali, encore lui

Le centre local Zerouali enfonçait le clou en inscrivant deux nouvelles pénalités. Avec 15 points de retard à 10 minutes du trille final, le Rugby Causse Vézère tentait le tout pour le tout pour revenir et essayait d’accrocher le point de bonus défensif, un point qui aurait pu avoir de l’importance au moment du décompte final.

Mais les Ségalis étaient intraitables et s’offraient une quatrième victoire de rang, la onzième de la saison, et une 6e place méritée, reléguant la victime du jour – comme les Aveyronnais de Decazeville – à quatre unités derrière eux au classement. Une place surtout synonyme de qualification. À trois matchs de la fin, les hommes du duo Veyrac-Lamprecht (ayant déjà annoncé son départ en fin de saison) sont plus que jamais en course pour une historique présence en phase finale de Fédérale 2. Mais il leur faudra pour cela ne rien lâcher. À commencer dès dimanche 26 mars chez le dauphin, Beaumont-de-Lomagne.

Les réactions David Veyrac, entraîneur de LSA Nous avons gagné dans des conditions difficiles, pluie et terrain gras. Mais nous avons encore une fois fait l’essentiel. C’est la victoire de la vaillance et de la solidarité. Nous faisons notre chemin petit à petit. Bastien Viala, demi-de-mêlée de LSA Match difficile, mais nous avons gagné encore une fois. J’étais revenu à LSA pour jouer tranquillement avec la B avant de raccrocher définitivement ; et là, je vis une si belle saison avec l’équipe fanion ! Il reste encore trois matches et il va falloir tout donner. Jouer des phases finales en Fédérale avant ma retraite sportive, ce serait super.