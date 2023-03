Saint-Amans-des-Cots. Un bal plein d’entrain sur la piste

La soirée dansante organisée par le club des Coustoubis à la salle polyvalente de Banhars a remporté un beau succès. Dès le début de la soirée, ils étaient déjà nombreux sur la piste, entraînés par Guillaume Fric – Haut 2 Gammes et son accordéon, a enchaîné les danses traditionnelles, valses, scottish, polkas, bourrées, etc. Chacun, chacune reprenaient des forces autour des tables installées de chaque côté de la salle et dégustaient de délicieuses assiettes des Coustoubis. Toutes les générations étaient présentes pour s’amuser, rire et danser. Les danseuses et danseurs ont investi la piste jusqu’à tard dans la nuit. Chacun s’accordait à dire que c’était une très belle soirée.