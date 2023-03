Laguiole. Un sondage auprès des usagers pour la future médiathèque

Dans le cadre de l’ouverture au mois de juin de la médiathèque Aubrac-Laguiole, au sein du Pôle multi-services rue de Laverhne, la communauté de communes souhaite connaître les attentes des habitants sur ce nouvel équipement. Horaires d’ouverture, animations, fonds documentaire… : les usagers peuvent faire part de leurs besoins et leurs envies quant aux services et aux modalités d’accueil de ce nouveau lieu de loisirs et de découvertes.

Les réponses sont anonymes et l’enquête prendra maximum cinq minutes. À noter que la médiathèque Aubrac-Laguiole sera ouverte au moins cinq jours et au moins 14 heures par semaine et que deux agents de la communauté de communes assureront la gestion de l’équipement en lien avec l’équipe de bénévoles.

La bibliothèque municipale actuelle déménagera en effet dans cette nouvelle médiathèque communautaire (une partie des collections, des éléments du mobilier…).

Pour répondre à l’enquête, rendez-vous sur le site Internet de la Communauté de Communes : www.ccacv.fr