Après avoir fait 7 millions de morts en trois ans, le covid-19 bientôt pas plus dangereux qu’une grippe saisonnière ?

L'Organisation mondiale de la santé affirme que la pandémie de Covid-19 sera bientôt un problème comparable à la grippe saisonnière.

L'OMS pourrait abaisser son niveau d'alerte maximal "cette année"

Le Covid-19 sera bientôt aussi peu dangereux que la grippe saisonnière, a affirmé vendredi 17 mars l’Organisation mondiale de la santé qui espère abaisser "cette année" encore son niveau d’alerte maximal.

Le chef des programmes de l’OMS, Michael Ryan, a déclaré "je pense que nous arrivons au point où nous pouvons considérer le Covid-19 de la même manière que nous considérons la grippe saisonnière, à savoir une menace pour la santé, un virus qui continuera à tuer, mais un virus qui ne perturbe pas notre société ou nos systèmes hospitaliers".

Le directeur de l’OMS, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est révélé "très satisfait de constater que, pour la première fois, le nombre hebdomadaire de décès signalés au cours des quatre dernières semaines a été inférieur à celui enregistré lorsque nous avons utilisé le mot “pandémie” pour la première fois, il y a trois ans". Il a ajouté que nous sommes "dans une bien meilleure position aujourd’hui qu’à n’importe quel moment de la pandémie".

Près de 7 millions de morts en trois ans

L’OMS avait décrété cette "urgence de santé publique de portée internationale" le 30 janvier 2020 – lorsque le monde comptait moins de 100 cas et aucun décès en dehors de la Chine – mais ce n’est que lorsque le Dr Tedros avait qualifié la situation de pandémie, en mars 2020, que le monde avait pris la pleine mesure de la gravité de la menace sanitaire.

"Nous avions déclaré une urgence sanitaire mondiale pour inciter les pays à prendre des mesures décisives, mais tous ne l’ont pas fait", a-t-il rappelé vendredi 17 mars.

"Trois ans plus tard, près de sept millions de décès dus au Covid-19 ont été signalés (soit près de 2,5 millions par an), bien que nous sachions que le nombre de décès dus au Covid-19 est plus élevé", a-t-il indiqué.

Pour rappel, la grippe tue environ 650.000 personnes par an dans le monde, selon les données de l'OMS.

En attendant, l'OMS exhorte les pays à retenir les leçons du Covid-19 et à se mettre d'accord "pour travailler en coopération les unes avec les autres, et non en concurrence, pour se préparer et répondre aux épidémies et aux pandémies".