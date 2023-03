Aveyron : après Sarrans, EDF fait la vidange de Montézic pour 13 millions d'euros

La plus grande installation hydroélectrique du département, deuxième de France pour son fonctionnement par pompage et par sa puissance (950 MW soit l’équivalent d’une centrale nucléaire) s’apprête, à son tour, à être entièrement vidangée.

Cette vidange totale débutera le 3 avril 2023 pour garantir la sûreté de l’aménagement. La centrale de Montézic (station de transfert par pompage d’énergie) verra son bassin supérieur vidangé pour répondre à la réglementation, encadrée par les services de l’État, nécessaire pour garantir la sûreté à long terme des digues.

Deux convois exceptionnels (pendant les fêtes de fin d’année et en février) ont marqué les prémices de cette opération d’envergure qui a demandé deux années de préparation pour un investissement de 13 M€.

Deux années pour permettre de contrôler et d’intervenir sur les parties habituellement immergées des digues et de réaliser de nombreux travaux de maintenance. Cette opération entre dans le cadre des examens techniques complets (ETC) qui doivent être réalisés sur les barrages de plus de 20 mètres de hauteur tous les 10 ans bien que la dernière vidange ait eu lieu en 2010 à Montézic.

52 entreprises sur le pont

Cette vidange, qui engendre un arrêt de la station de transfert par pompage d’énergie (STEP) de Montézic, est l’opportunité d’effectuer des travaux d’envergure dans l’enceinte de l’usine souterraine : maintenance d’un robinet sphérique, maintenance des quater groupes de production de l’usine, installation d’un nouveau transformateur, remplacement des câbles d’évacuation d’énergie 400 kV. Pour réaliser l’ensemble de ces opérations (vidange et travaux), EDF mobilise 52 entreprises dont dix entreprises locales.

Entretien et sécurisation

Pendant les deux mois et demi d’assec de la retenue, EDF va réaliser d’importantes opérations d’entretien, de sécurisation et de modernisation de l’ouvrage pour en garantir la sûreté et la longévité : inspection et rénovation des différents ouvrages de génie civil habituellement immergés ; inspection et traitement de l’étanchéité des digues ; maintenance du dispositif d’auscultation ; maintenance du réseau de drainage. Des travaux d’envergure donc, menés dans l’usine souterraine.

Des arrêtés préfectoraux interdiront pendant cette période la pêche et l’accès aux berges. EDF invite le public à la plus grande prudence compte tenu des éventuels risques d’enlisement.

Rempoissonnement

Un suivi continu de la qualité de l’eau sera réalisé en temps réel pendant la durée de l’opération de la vidange. Les poissons seront récupérés par un pêcheur professionnel avec une partie commercialisée et l’autre transformée dans les règles sanitaires en vigueur. À l’issue de la vidange, quand la retenue sera à nouveau pleine, des poissons y seront alors réintroduits.

Un comité chargé du suivi et d’aide à la décision est mis en place durant toute la période de la vidange. Les membres de comité (services de l’État, fédération de pêche, etc.) recevront régulièrement des informations relatives à la qualité de l’eau et à la gestion piscicole.

Animations et découvertes

De nombreux Aveyronnais, touristes et curieux s’étaient rendus à Sarrans, suite à la vidange totale du lac en 2014. De nombreuses animations (150 !) avaient été proposées par EDF et les offices de tourisme comme des vols en montgolfière, des spectacles équestres, déambulation de voitures anciennes des années 1930, balades en quad, etc.

Ce fut aussi et surtout l’opportunité de redécouvrir pour les anciens, le village de Tréboul et son pont dénommé pont aux Anglais, engloutis dans les années 1930 pour construire le barrage. Un prêt-à-poster avait même vu le jour à l’effigie de Sarrans. Toutefois, Montézic ne réserve pas autant de surprises, Reste à savoir les animations proposées.

Pour rappel, la production électrique de la centrale de Montézic permet d’alimenter l’équivalent de la consommation résidentielle annuelle de 620 000 habitants soit deux départements comme l’Aveyron. L’Aveyron est d’ailleurs le premier département hydraulique de France, représentant 10 % de la production nationale.