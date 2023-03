Espalion. Ce week-end, les handballeurs ont montré qu’ils savent voyager

L’équipe fanion au repos, l’équipe II, les seniors filles et les juniors ont ramené des résultats très méritoires de leurs déplacements périlleux.

Les seniors 2 affrontaient le Ouest Tarn dans leur salle de Lisle-sur-Tarn dans le contexte toujours difficile de jouer sans colle et sur un parquet glissant. Le début de match sera compliqué pour le HBCE avec toujours cette lente mise en route poussive et pénalisante impliquant une course-poursuite pour revenir au score. Après plusieurs recadrages du coach ce sera le cas à la mi-temps sifflée à 14-14.

La seconde période sera un chassé-croisé entre les deux équipes pour un score final de 30 à 30.

Malgré beaucoup de maladresses et d’approximations dans la finition, ce résultat est plutôt favorable puisqu’il permet de conserver la seconde place.

Les féminines tenaces

Les seniors filles se déplaçaient contre l’entente Rignac Dourdou Vallon. Deux équipes qui se connaissent bien puisqu’elles se rencontrent pour la troisième fois cette année.

L’entame de match sera mitigée avec une attaque qui bute régulièrement sur la gardienne adverse si bien que les Rignacoises creusent un premier écart à 13-5 à la 20e minute. Toutefois les Espalionnaises ne lâchent rien, continuent à défendre solidement et retrouvent confiance en leur jeu offensif pour revenir à 16-11 à la mi-temps. En deuxième période, le jeu à deux pivots porte ses fruits. La défense adverse est perturbée et les filles arrivent à recoller au score. Elles ne lâcheront rien jusqu’au bout pour un score final 28-28.

Un bon résultat pour ce déplacement compliqué avec de nombreuses blessées ou absentes.

Les moins de 18 ans assurent

Le moins de 18 garçons se déplaçaient à Muret face à des locaux déjà au pied du mur après avoir perdu leur premier match. Très concentré et motivé, Espalion mène rapidement 0-6 notamment grâce à une énorme défense. Après un temps mort, Muret va réussir à rééquilibrer la rencontre. Mais la victoire ne pouvait échapper aux Nord-Aveyronnais qui contrôlent le match et accélèrent quand ils le veulent et ainsi restent bien en course pour la qualification pour les phases finales. Prochain rendez-vous le samedi 1er avril avec la réception de Prades-le-Lez.