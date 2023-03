Laissac-Sévérac l'Église. De belles vacances à l’accueil de loisirs

Les vacances d’hiver ont cartonné à l’accueil de loisirs avec 122 enfants de 4 à 11 ans, venus profiter du programme "Bandes dessinées". C’est une fréquentation record. Les enfants ont pu retrouver tous leurs héros préférés, mais non pas au travers d’un écran mais bel et bien présents avec toutes les activités manuelles et les grands jeux. Tout au long des vacances, l’équipe d’animation composée de Jackie, Lilou, Lucie, Cynthia, Mélia, Chloé, Clément, Sarah et Élina, encadrée par Patricia Bou (directrice), n’a pas ménagé ses efforts pour ravir les enfants. Ces vacances étaient les dernières dans les locaux du collège Sacré-Cœur. L’occasion de saluer le travail de partenariat qui s’est consolidé entre le centre et le collège. Mercredi 8 mars, l’accueil de loisirs a retrouvé ses locaux et accueille à nouveau les enfants au groupe scolaire Charles-de-Gaulle. La programmation du trimestre à venir "Les mercredis ça roule" réserve encore bien des surprises aux enfants avec, entre autres, un partenariat avec l’association Aveyron à Vélo qui interviendra durant 5 séances sur la sécurité à vélo. Les enfants participeront aussi à leur manière aux championnats européen de VTT ! Le programme est disponible à l’accueil, sur le site internet et sur la page facebook du Centre social. Les inscriptions pour les mercredis d’avril, mai, juin, juillet sont possibles dès à présent, sur : iae@centresocial-laissagais.fr

Pour les vacances, du 24 avril au 5 mai, placées sous le signe du "fantastique", l’équipe d’animation peaufine la programmation qui promet des prochaines vacances aussi animées. Inscription le jeudi 6 avril.