De la viande de labo sans sérum foetal bovin, un vrai défi

(ETX Daily Up) - A l'occasion de la journée internationale sans viande, il n'y a pas meilleur moment pour comprendre comment la viande sans viande pourrait en finir d'alimenter les scénarios de science-fiction pour finalement devenir une réalité. Pour devenir économiquement, mais aussi éthiquement viable, les start-ups qui se sont lancées dans cette innovation alimentaire ont une problématique majeure à régler : ne plus utiliser de sérum foetal bovin.

Le sérum foetal bovin, souvent désigné par l'acronyme FBS en anglais, est un marché à part entière. D'après un rapport mondial du cabinet Straits Research, sa croissance devrait se chiffrer à +5,4% chaque année à l'horizon 2031, avec l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique comme fers de lance. Prélevé sur le foetus d'une vache allaitante envoyée à l'abattoir, ce produit controversé est une source riche en nutriments, en facteur de croissance et en hormones que les laboratoires emploient pour stimuler la croissance de cellules. Le sérum foetal bovin est utilisé pour la mise au point de vaccins et de produits pharmaceutiques, mais aussi dans la naissante industrie de viande de culture. L'utilisation n'est pas nouvelle : en 2017, un article de Slate décryptait les dessous de ce produit contesté en précisant que des millions de foetus de veau sont éliminés chaque année afin de prélever ce fameux FBS.

Pourquoi le sérum foetal bovin est un vrai sujet pour les food tech de la viande in vitro

Dans l'industrie de la viande de laboratoire, cet "outil" incontournable pour engager la production de cellules jusqu'à la création d'une texture fibreuse ressemblant à un steak empêche les start-ups de brandir l'argument du bien-être animal pour vanter les mérites de leur produit. Leurs contradicteurs leur reprochent souvent leur manque d'éthique. Ces food tech rencontrent un autre écueil, celui du coût. Il y a d'abord la facture environnementale, puisque même si la viande est cultivée sous microscope, l'utilisation du sérum foetal bovin oblige à poursuivre la conduite d'élevages bovins, dont on relaye régulièrement l'impact sur la planète. La filière de la viande est responsable de 14,5% des émissions de CO2 liées à l'activité humaine d'après les estimations de la FAO (Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture). Et puis, il y a le coût financier. Le sérum foetal bovin est un produit onéreux pour la food tech. Il peut représenter entre 50 et 80% des dépenses engagées par une société, selon un article de . En janvier 2022, un chercheur de l'Institut national de recherche pour l'alimentation (Inrae), Jean-François Hocquette, nous confiait déjà que "les entreprises travaillent actuellement pour rechercher une solution plus éthique et moins onéreuse sans sérum de fœtus bovin". En d'autres termes, en n'utilisant plus ce produit, les food tech pourraient non seulement rendre leurs innovations plus socialement acceptables, mais aussi lancer la production de leur viande sans viande à plus grande échelle.

De la viande de culture sans sérum, la clé d'un (futur) succès ?

Aux Etats-Unis, une entreprise y est parvenue. Good Meat, une division de la société Eat Just, utilise des acides aminés, du sel et du sucre pour mettre au point sa "recette". Il y a trois ans déjà, la food tech de San Francisco avait fait sensation en obtenant le feu vert des autorités de Singapour pour distribuer sa viande sans viande. Good Meat a franchi une nouvelle étape très sérieuse en janvier dernier en recevant une nouvelle autorisation, toujours dans la cité-Etat, pour sa viande de volaille développée sans sérum.

La société californienne n'est pas du tout la seule à s'être lancée dans ce projet. A Londres, Multus Biotechnology compte rendre la viande in vitro moins onéreuse à produire grâce à un milieu de croissance sans sérum, baptisé Proliférum M. Après une levée de fonds de 2,2 millions de dollars en 2021, la société en a obtenu une nouvelle de 9,5 millions en début d'année. C'est dire les espoirs que les investisseurs portent dans ce substitut qui peut stimuler la production de cellules de porc ou de boeuf. Dans une interview accordé au média spécialisée New Protein, le patron Cai Linton précisait que la "recette" ne contenait aucun sérum animal, mais des protéines dérivées d'animaux, qui à terme pourront ne plus être employées grâce à un processus de fermentation microbienne.

Cependant, cette formule n'est pas unique. D'autres solutions, parfois plus loufoques, ont été développées par des scientifiques. C'est le cas en Israël, à la frontière nord avec le Liban, où BioBetter a trouvé le moyen de développer un substitut au sérum en cultivant du tabac. La start-up utilise la plante pour en extraire des facteurs de croissance à destination des bioréacteurs qui fabriquent la viande de culture. L'objectif est clair et reste toujours le même : réduire drastiquement le coût de production d'un steak in vitro.

Toujours est-il que la filière devra trouver une réponse à une dernière problématique avant d'imaginer intégrer les grandes surfaces : obtenir le feu vert des autorités sanitaires pour engager une commercialisation... Aux Etats-Unis, la FDA (Food and drug administration) l'a accordé à la société Upside Foods en novembre dernier, mais le chemin risque d'être encore bien long en Europe où les start-ups doivent convaincre l'EFSA (L’Autorité européenne de sécurité des aliments).