Montrozier. Du monde au quine de l’école

L’association des parents d’élèves a organisé samedi soir, à la salle municipale de Gages son quine traditionnel. Cette année encore, cette manifestation a remporté un franc succès en faisant salle comble. Ce sont les enfants en très grand nombre qui ont ouvert le jeu vers 20 heures. De jolis lots (petits jouets, livres jeunesse, poupées, drone…) ont été distribués pour les cartons pleins gagnants et pour les autres aussi car la devise était pas de perdant. Une pause à la buvette s’est imposée. Vers 21 heures, le calme est revenu et le silence a fait place pour le déroulement du quine adulte. Des gros lots étaient mis en jeu : restaurant gastronomique, paniers producteurs, gâteau à la broche, lots surprise, etc… L’APE remercie les parents et commerçants qui ont contribué par leur aide et par les lots offerts, ainsi que tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer au jeu et apporter un soutien financier à l’association.