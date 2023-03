Espalion. Émouvante cérémonie du souvenir pour les soldats morts en Afrique du Nord

Jour anniversaire du cessez-le-feu, les autorités civiles et militaires se sont retrouvées, aux côtés des Anciens Combattants, devant le monument aux morts pour une brève cérémonie en hommage aux victimes, civiles et militaires, tombées pendant la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc.

Après la levée des couleurs, le dépôt de gerbe par le maire et Gabriel Lacaze et la lecture du message de la secrétaire d’État auprès du Ministre des Armées par Éric Picard, un moment de recueillement a été observé. La cérémonie a été rehaussée par la prestation de quelques musiciens de l’Écho de la Vallée et de l’Harmonie d’Espalion.