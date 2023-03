Salles-la-Source. La Galerie de la Cascade rouvre à partir du 25 mars avec Cyril Hatt

L’Assemblée Générale de l’association Galerie de la Cascade qui s’est tenue récemment a fait un bilan très positif de l’année 2022. Elle a renouvelé son bureau et vient de programmer les expositions pour cette année.

Voici le prévisionnel : du 25 mars au 7 mai ce sera Cyril Hatt, du 13 mai au 18 juin c’est une exposition à thème : "Écoute la forêt plutôt que l’arbre qui tombe" sur l’arbre, la forêt, le bois… ; du 24 juin au 27 août les œuvres de Thiery Carrier seront présentées et du 9 septembre au 5 novembre une nouvelle exposition à thème : "L’âme du vin chantait dans les bouteilles" sur le vin, la vigne, le vigneron… Et pour terminer du 11 novembre au 10 décembre, c’est une artiste d’origine Allemande Waltraud Zugmaier qui exposera.

Donc, à partir du samedi 25 mars, la galerie de la Cascade sera ouverte toutes les fins de semaines. Vernissage ouvert au public de la première exposition 2023 à partir de 18 heures, où les œuvres de Cyril Hatt seront à découvrir.

Fanatique du ciseau et de la photo, Cyril Hatt semble prendre un certain plaisir à jouer avec notre perception du volume. Depuis 1999, il mène un travail dans lequel la photographie, envisagée comme matériau, subit une série de détournements.

Ainsi, ses images sont morcelées, éclatées ou reconstruites, grattées, griffées, déchirées et "réagrafées". À partir de 2003, apparaissent dans sa production des volumes photographiques. Les objets photographiés, souvent inspirés du Street Art, sont reproduits à leur échelle en 3D, après avoir subi donc une série d’altérations et de montages. Ils tendent ainsi à recomposer des "paysages d’images" dépossédés de leur fonction originale, tout en restant des images issues de notre quotidien. Paradoxalement bricolé et sophistiqué, le résultat est particulièrement troublant. Ces objets n’ont finalement que leur fragilité à offrir, les rendant ainsi sensible et les détachant du ludique ou de l’anecdote. Exposition du 25 mars au 7 mai 2023.

La Galerie de la cascade se situe dans l’ancien réfectoire au niveau du parking P2, 111 route de Conques à Salles-la-Source. Ouverture les samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h au mois de mars et du jeudi au dimanche à partir d’avril. Contact : info@galeriedelacascade.com ou sur le site internet de l’association.