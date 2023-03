La ville de Paris vient en aide financièrement aux mobilités douces

Vélos à assistance électrique, vélos cargos, découverte de Mobilib'… La municipalité de Paris propose des aides financières pour inciter à recourir à des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.

modes doux, actifs, mobilité partagée … Suite au Conseil de Paris, des aides sont proposées avec de nouvelles conditions. Les demandes peuvent être faites de façon rétroactive pour des factures établies à compter du 15 octobre 2022. L’objectif du dispositif est de soutenir prioritairement la mobilité des personnes les moins favorisées et les plus fragiles dont les personnes à mobilité réduite. Ainsi, plusieurs aides sont soumises à un plafond de ressources et certaines sont cumulables entre elles. Seuls les résidents parisiens dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros seront éligibles à ces aides, selon le dernier avis d’imposition sur les revenus disponibles.

Une seule aide de chaque type peut-être demandée par personne. Il est toutefois possible de cumuler des aides de types différents entre elles.