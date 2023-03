L’ADMR Bozouls Comtal a fêté la journée nationale de l’aide à domicile

C’est en soirée que les bénévoles de l’ADMR Bozouls-Comtal ont réuni vendredi dernier, les aides à domicile disponibles, pour leur témoigner leur reconnaissance et les remercier de leur dévouement au service des personnes âgées et des personnes vulnérables.

Dans un premier temps, une allocution de Nicole Cristofari, présidente de la Fédération ADMR de l’Aveyron, était diffusée. Elle exprimait à ces salariées sa reconnaissance pour leurs disponibilités, leur professionnalisme, le respect, l’humanité et l’empathie qu’elles manifestent à leurs clients ; tout ceci dans un contexte très rural qui nécessite de faire beaucoup de kilomètres.

Ensuite, une petite vidéo présentait divers témoignages très émouvants de personnes clientes de l’ADMR, pour qui les aides à domicile représentent "leur rayon de soleil quotidien". Puis, Jacques François (président de la structure) et les bénévoles, manifestaient en direct toute leur gratitude à ces intervenantes qui deviennent au fil du temps, de plus en plus indispensables. Il évoquait ensuite les efforts qui ont déjà été faits en matière de classification et de rémunération (avenant 43 de la Convention collective de branche), mais qui restent insuffisants pour une légitime reconnaissance de cette profession. Les bénévoles de l’association souhaitaient une soirée conviviale et détendue ; elle le fut ! Et les échanges sympathiques émaillèrent la suite de la rencontre autour d’un buffet bien garni !

Encore un grand merci aux aides à domicile de l’ADMR Bozouls-Comtal.