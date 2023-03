Marcillac-Vallon. L’ADMR célèbre la première Journée nationale de l’aide à domicile

À l’occasion de la première journée de l’aide à domicile, salariés et bénévoles de l’ADMR de la région de Marcillac se sont réunis autour de leur président pour célébrer cet évènement. François Périé a tout d’abord expliqué les objectifs qui avaient conduit à la création de cette journée nationale, à savoir mieux faire connaître les métiers difficiles d’accompagnement à domicile des personnes fragilisées par l’âge ou le handicap mais aussi sensibiliser le grand public à la nécessité et au rôle essentiel joué par ces intervenants dans notre société.

Il a ensuite insisté sur "l’esprit d’équipe qui doit animer l’association locale au service de ses bénéficiaires" tout en remerciant chaleureusement les professionnels pour "leur engagement sans faille".

Ce moment de convivialité autour d’un bon buffet a également été l’occasion de présenter de nouveaux visages de l’équipe… et il y en a plusieurs ce qui est de très bon augure au vu des nombreux besoins ! "Pour les soutenir dans leurs premiers pas, les plus anciens vont pouvoir les aider sous forme de tutorat" a précisé François Périé rappelant par ailleurs que l’ADMR région Marcillac recherchait toujours des bénévoles et des salariés et que des formations pouvaient leur être proposées. Il a également mis en avant le rôle du "bénévole référent commune" qui occupe une place importante dans la structure car c’est lui qui évalue les besoins et assure le lien avec les salariés.

Samedi 22 avril, toute l’équipe est mobilisée pour l’organisation du goûter annuel des bénéficiaires, un événement qui est "un bel exemple de maintien et de développement du lien social".

Contact : ADMR, 2 route de Rodez Marcillac-Vallon / émail : marcillac@fede12.admr.org / Tél. : 05 65 69 17 95.