Alrance. Le cessez-le-feu en Algérie a été commémoré

Les anciens d’Algérie d’Arvieu, Trémouilles et Alrance se sont retrouvés à Alrance pour déposer une gerbe devant le monument aux morts, en mémoire de leurs camarades tombés au combat. Le président du comité local donnait lecture de "l’ordre du jour du Général Ailleret du 19 mars 1962", et le maire d’Alrance lisait ensuite le message de Patricia Miralles, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées. Tous deux évoquaient la douleur des combattants, ceux qui ont laissé leur vie et ceux qui sont revenus sans avoir le sentiment d’une reconnaissance pour avoir répondu à l’appel du devoir, mais au contraire avec l’impression qu’ils rentraient "d’une guerre dont on avait trop vite voulu tourner la page". Après avoir énuméré les noms des enfants du pays morts dans ces combats cruels et meurtriers, une gerbe a été déposée et après la minute de silence toutes les personnes présentes ont entonné La Marseillaise. Le verre de l’amitié servi dans la salle de réunion de la mairie a clôturé cette chaleureuse rencontre.