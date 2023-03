Le Musée national Picasso Paris conçoit un  accrochage avec Sir Paul Smith

Il y a cinquante ans disparaissait Pablo Picasso. Le Musée national Picasso Paris a conçu un accrochage avec Sir Paul Smith, qui se déploie autour des chefs-d’œuvre de la collection, pour cet anniversaire. Le parcours est ponctué d’œuvres d’artistes contemporains internationaux. À voir jusqu'au 27 août.

Le 8 avril 2023 marque le cinquantième anniversaire de la disparition de Pablo Picasso et place ainsi l’année sous le signe de la célébration de son œuvre et de son héritage artistique en France, en Espagne et à l’international. À l’occasion de cette année anniversaire, le Musée national Picasso-Paris invite le designer britannique Sir Paul Smith, connu pour son travail sur la couleur, le sur-mesure et le kitsch, à signer la direction artistique d’un accrochage exceptionnel, mettant à l’honneur la collection du musée.

Cet accrochage conçu avec la complicité de Sir Paul Smith se déploie autour des chefs-d’œuvre de la collection. L’approche unique que le designer porte sur les œuvres invite le public à les envisager à travers une lecture plus contemporaine, et souligne le caractère toujours actuel du travail de Picasso. Aussi, les univers des deux créateurs se rencontrent parfois, comme autour d’un amour partagé pour les objets, pour le costume ou l’espièglerie, proposant des rapprochements et une mise en espace des œuvres résolument inventive et spectaculaire.

Le parcours est ponctué d’œuvres d’artistes contemporains internationaux. Ainsi, Guillermo Kuitca, Obi Okigbo, Mickalene Thomas et Chéri Samba participent de cette même volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives sur la postérité de l’œuvre de Picasso, en questionnant son image ou en reprenant à leur compte, certaines de ses innovations plastiques.

Musée Picasso

5 rue de Thorigny , Paris 3e. Jusqu'au dimanche 27 août.

Le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 18 h et du mardi au vendredi de 10 h 30 à 18 h. De 11 à 14€.