Réquista. Les jeunes ont posé les nichoirs

Après avoir fabriqué les nichoirs, endroits où les oiseaux vont faire leur nid pour héberger leurs petits, les jeunes du conseil municipal, soucieux de donner un petit coup de pouce à la nature, sont allés les installer le mercredi 15 mars sur les arbres de la Plaine des sports. Les nichoirs ont été confectionnés dans l’atelier de Martine Albucher qui a mis son matériel à disposition des jeunes. Ils ont été réalisés pour être le plus discret possible de couleur naturelle pour qu’ils se confondent avec la végétation et son environnement.

Il a fallu choisir les lieux favorables à leur mise en place sachant que le nichoir doit être accroché à une hauteur allant de 2 à 5 mètres pour le mettre à l’abri des chats et autres animaux prédateurs, ainsi que des passants, veiller à ce qu’il n’y ait pas une branche qui vienne gêner l’entrée et la sortie des oiseaux. La façade du nichoir a été légèrement inclinée vers le bas pour la protéger des intempéries et exposée à l’est ou au sud-est pour éviter que les bourrasques et les fortes pluies rentrent par le trou d’entrée des oiseaux.

La pose des nichoirs s’est effectuée dans les meilleures conditions. Il n’y a plus qu’à espérer que chaque nichoir trouve un locataire.

Cette mise en place a bien occupé les jeunes qui se sont sentis responsables de la protection des oiseaux qui jouent un rôle majeur au sein de la biodiversité par la consommation d’insectes nuisibles à l’agriculture, la dissémination des graines pour la reforestation et pollinisation des plantes, des faits incontournables témoignant de l’utilité des oiseaux.