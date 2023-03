Salles-Curan. Les Sapins Argentés en balade culturelle

Le 16 mars, par une belle journée annonciatrice du printemps, une trentaine d’adhérents des Sapins Argentés, Générations Mouvement, se sont offert une balade culturelle dans l’ouest aveyronnais.

Le matin, c’est le musée du modélisme ferroviaire de Lanuéjouls, animé par une association de bénévoles passionnés qui les a accueillis. Dans leur vaste local, plusieurs membres du club leur ont fait revivre l’histoire du rail, grâce à différents réseaux miniatures, pilotés par ordinateur, depuis la vapeur jusqu’au TGV, dans de fabuleux décors.

Après cette visite ludique et fort instructive, le repas à l’accueillant restaurant le Racanel, réputé pour son stockfisch, a été très apprécié.

L’après-midi, la poursuite de leur circuit les a conduits jusqu’au château de Bournazel, tout proche, joyau de la Renaissance en Occitanie. Construit au XVIe siècle, pillé et en partie incendié à la Révolution, devenu en 1946 maison de repos pour les anciens mineurs de Decazeville, il a été acquis en 2007 par ses nouveaux propriétaires qui ont mené à bien la restauration des ailes Renaissance au remarquable décor sculpté et des jardins du château. Après les extérieurs, la visite guidée a continué à l’intérieur et les visiteurs Salles-Curanais ont pu admirer, dans chacune des pièces restaurées quasiment à l’identique, une riche collection de meubles et objets d’art du XVIe au XVIIIe siècle.

Après cette éblouissante découverte, sur le trajet du retour, les dynamiques responsables du club leur ont rappelé les animations à venir : lundi 27 mars film documentaire sur l’Argentine, Terre de feu, Ushuaïa ; jeudi 13 avril journée Nîmes Pont-du-Gard ; dimanche 30 avril Holiday on Ice au Zénith de Toulouse ; mercredi 17 mai repas de printemps et du lundi 12 au jeudi 15 juin voyage en Auvergne. Pour toutes les sorties mentionnées, les inscriptions et acomptes seront pris lors d’une permanence à la salle du club le samedi 25 mars à partir de 9 h 30.

Tous se sont félicités de cette sortie dont la réussite est due également à leur sympathique conducteur Marc chaleureusement remercié.