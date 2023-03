Espalion. L’espace jeunes est ouvert au centre social !

Vendredi, les animateurs du centre social et la municipalité recevaient les enfants et leurs parents pour l’ouverture officielle de l’Espace Jeunes d’Espalion.

Après 4 années de concertation et d’échange entre les différents partenaires, le Centre social d’Espalion-Estaing et la mairie d’Espalion ont annoncé l’ouverture de l’Espace Jeunes ! Éric Picard, maire d’Espalion, a présidé l’ouverture officielle des locaux et la mise à disposition de locaux dédiés sur le plateau de la Gare dans quelques semaines. Il a tenu à remercier le travail de Denis Conquet qui a œuvré depuis 2015 aux prémices de ce projet.

Ce lieu dédié aux 10-13 ans et 14-17 ans aura pour finalité de proposer un espace d’échange, de partage et de création de projets. Valentin et Margaux ont présenté les images du futur local qui trônera plateau de la Gare à côté du Centre social. Ouvrir l’espace jeune dès aujourd’hui et au sein du centre social avant même d’avoir les locaux dédiés est une volonté de l’équipe et de la municipalité : "Cette volonté a pour but de vous impliquer (vous les jeunes, vos proches) dans le projet d’aménagement, dans le projet de ce lieu qui doit vous correspondre et répondre à vos besoins. Dans cet espace jeune, vous serez accompagnés par les animateurs pour avancer ensemble et partager des temps conviviaux : vous pourrez proposer des activités, des sorties, des projets pour la commune, vous impliquer dans la vie du Centre Social et du territoire. Cet espace doit vous permettre de rendre possible vos rêves les plus fous !" L’espace Jeunes s’inscrit dans le projet Bourg Centre Occitanie avec un budget global de 200 k€, co-financé par la région Occitanie, le département de l’Aveyron, la Caisse d’Allocation Familiales de l’Aveyron et la mairie d’Espalion qui finance également le mobilier qui équipera les deux containers.

Des activités multiples proposées… ou à défnir

Les projets ne manquent pas pour animer cet espace. Des activités multiples seront proposées aux jeunes comme des sorties sur inscriptions, des soirées sur différentes thématiques : films, jeux de société, jeux vidéo mais aussi des temps libres et des projets choisis et menés par les jeunes. Un premier séjour pour les jeunes 10-13 ans dès cet été 2023 : les jeunes participeront à l’élaboration de ce séjour en proposant des jeux, des activités et des veillées.

Responsabiliser les jeunes et leur faire confiance : un deuxième séjour sera proposé en 2024 pour les 14-17 ans en auto-financement. Il leur faudra donc préparer l’argumentaire et aller rencontrer des mécènes potentiels pour collecter les fonds nécessaires au financement du projet.

Ouvert vendredi de 18 h à 20 h 30, samedi de 16 h à 19 h. Les horaires pourront évoluer lorsque les locaux dédiés seront fonctionnels. Modalités d’inscription : contacter le centre social au 05 65 48 92 66.