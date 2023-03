Otage au Mali depuis presque deux ans, le journaliste français Olivier Dubois a été libéré

Depuis avril 2021, le journaliste français Olivier Dubois était retenu en otage au Mali. Quasiment deux ans plus tard, il a été libéré.

Immense soulagement : Olivier Dubois, journaliste français otage au Mali depuis avril 2021, a été libéré. Âgé de 49 ans, il a été en détention pendant 711 jours.

"Profondément soulagés et heureux"

Nos confrères de Libération, pour qui le natif de Paris est correspondant, se sont dits "profondément soulagés et heureux", par la voix de Dov Alfon, directeur de la rédaction. "Nous attendons avec impatience de pouvoir fêter avec lui son retour et adressons nos plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont œuvré inlassablement à nos côtés pendant cette longue période", ajoute le média, ce lundi après-midi.

Il avait annoncé son kidnapping

Comme le rappellent nos confrères, Olivier Dubois, enlevé le 8 avril 2021 à Gao, avait annoncé son kidnapping dans une courte vidéo (21 secondes). Celui-ci avait été commis par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, autrement connu sous le nom "Jnim", selon l'acronyme en arabe.

Le journaliste n'avait, depuis, eu que de très rares occasions de prouver qu'il était en vie. Ses ravisseurs avaient publié une vidéo le 13 mars 2022, avant que les autorités françaises n'obtiennent un troisième clip, début 2023.

\ud83d\udd34 Le journaliste Olivier Dubois vient d'être libéré. Il était otage au Mali depuis près de deux ans.



En savoir plus : https://t.co/uCVhLB6XkX pic.twitter.com/xTBmgQVaP9 — Libération (@libe) March 20, 2023

Un autre otage libéré

Toujours selon Libération, l'humanitaire américain Jeffery Woodke, enlevé, lui, au Niger en octobre 2016, a été libéré en même temps qu'Olivier Dubois. Ce dernier devrait arriver dans la nuit sur le sol français. C'est sur le tarmac de l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris, qu'il posera le pied.