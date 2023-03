Portrait de Jean Robert, 92 ans, le doyen de la salle de sport ruthénoise Movida

Jean Robert, âgé de 92 ans, est le doyen de la salle de sport Movida. Portrait de cet homme, dont la pratique sportive fait partie intégrante de sa vie.

Jean Robert, âgé de 92 ans, est inscrit à la salle de sport Movida, au 46 avenue de Vabre, depuis 17 ans. Cet ancien professeur de physique chimie à la retraite depuis 30 ans profite de son temps libre pour s'adonner à une pratique sportive.

"J'ai toujours aimé bouger"

Le sport fait partie de sa vie depuis toujours. "J'ai toujours aimé bouger. Petit, je faisais toujours l'arbre droit", explique-t-il. En classe de terminale, préparant son baccalauréat scientifique, il a décroché un prix en gymnastique. "J’ai toujours été bon en gym." Il s'est ensuite adonné à la course à pied et au grimper de corde afin de s'entraîner pour le service militaire.

"Ça m'apporte de la souplesse, du dynamisme"

À son arrivée à Rodez en 1962, Jean Robert a commencé la gym volontaire avec un prof de l'école normale, deux fois par semaine. Il y a 17 ans, "quand Movida a ouvert, ma fille m'a embarqué à l'aquagym", une pratique qu'il a dû arrêter récemment à cause d'allergies. "J'ai beaucoup apprécié, ça m'apporte de la souplesse, du dynamisme, c'est formidable. J'aimais tellement, ça me manque un petit peu."

Désormais, Jean Robert remplace l'aquagym par des séances en salle. Il fait une heure d'assouplissement à la maison puis se dirige vers la salle de sport. Sur place, il fait 30 minutes de marche sur un tapis de course, puis 15 minutes d'appareils pour travailler les abdos et le haut du corps. Tout cela au rythme de trois fois par semaine.

Le sport fait partie de son individualité

La pratique sportive fait donc partie intégrante de sa vie; de son individualité même comme il le dit lui-même. Malgré l'âge avançant, "ça me plaît plus que jamais. Ça me procure le plaisir de me sentir bien dans mon corps. 92 ans, c'est la fleur de l'âge. J'ai la chance d'avoir un corps qui me permet de faire tout ça". Il ajoute en rigolant : "d'ici 150 ans, j'aurai toujours autant de tonus, j'espère en tout cas".

Une passion qu'il a transmise

Une passion qu'il a transmise à ses enfants et qu'il partage avec eux. Sa fille aînée, maintenant à la retraite, était professeur de gymnastique. Désormais, il va à la salle de sport avec son fils.