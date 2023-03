Raffineries et dépôts bloqués : menaces sur les stocks des stations-service, voici comment et où trouver de l'essence

Alors que de plus en plus de stations-service sont en rupture de stock ou menacées de fermeture dans plusieurs régions françaises, des applis permettent de repérer les endroits où il reste des carburants.

Dans le cadre de leur lutte contre la réforme des retraites, la pénurie d’essence est parmi les principales menaces agitées par les syndicats. Les sites de stockages sont pleins, mais la CGT est en grève dans toutes les raffineries françaises.

À l’échelle nationale, les ruptures concernent seulement 3% des stations, mais ce taux pourrait rapidement augmenter.

On vous dévoile une liste des applications et sites vers lesquels vous tourner pour trouver du carburant près de chez vous.

Mon-essence.fr

Sur le site mon-essence.fr, vous pouvez voir les carburants manquants dans les stations autour de chez vous, par l'intermédiaire d'une carte.

Gaspal

Gaspal permet d’avoir une carte des stations ouvertes en France. Vous pouvez trier les résultats de recherches en fonction du carburant que vous recherchez.

Essence&Co et Gasoil Now

L’application Essence&Co et Gasoil Now géolocalisent et recensent toutes les stations-services autour de vous, et la disponibilité ou non de chaque type de carburant. Elles proposent aussi le retour des utilisateurs, ce qui permet d’avoir des données encore plus affinées.

Waze

Cette application Waze déjà utilisée en tant que GPS permet également de connaître les stations de service alentour et les prix proposés.

prix-carburants.gouv.fr

C'est une carte interactive mise en place par le gouvernement. prix-carburants.gouv.fr recense toutes les stations, avec la disponibilité de chaque type de carburant.

services.totalenergies.fr

Pour ce qui est des stations Total plus spécifiquement, l’entreprise a mis en place, elle aussi, une carte interactive, qu’on peut trouver à l’adresse services.totalenergies.fr, mise à jour heure par heure.