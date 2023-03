Réforme des retraites : ça passe ou ça casse ce lundi à l'Assemblée nationale avant un “après” incertain

Quatre jours après le passage en force du gouvernement via le 49.3 sur la réforme des retraites, deux motions de censure sont examinées ce lundi 20 mars à l’Assemblée nationale.

Il y aura donc bien un vote sur la réforme des retraites, ce lundi 20 mars, avec l’examen, coup sur coup, des motions de censure du groupe Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), et du Rassemblement national.

Dimanche 19 mars, les soldats du gouvernement envoyés au front avant une journée cruciale ont repeint l’échéance aux couleurs d’une normalité faussement rassurante. Elle est théoriquement sans suspense, mais nul ne s’avance désormais sur le résultat, tant les divisions au sein du parti Les Républicains, largement favorable au report de l’âge légal à 64 ans, n’ont cessé de brouiller les certitudes.

"Espérons que les Républicains retrouveront leurs esprits. Que chacun prenne ses responsabilités", a intimé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire dans une interview à Aujourd’hui en France, ce dimanche.

"La clarté, c’est le vote", estime la patronne des députés Renaissance Aurore Bergé au micro de Franceinfo-France Inter-Le Monde, égratignant au passage "des députés LR" venus "frapper à la porte de Matignon" la semaine dernière, "en disant qu’ils étaient prêts à voter la réforme en échange de 170 millions d’euros posés sur la table pour un contournement autoroutier". Aurore Bergé n’en a pas moins dessiné un “après” où il faudra "retisser le lien avec les Français".

On n’en était pas là ce week-end, après des manifestations parfois violentes, notamment à Paris, et des tentatives d’intimidation d’élus de droite et de la majorité. "La motion ou le pavé", ont écrit des opposants à la réforme des retraites à l’entrée de la permanence d’Éric Ciotti à Nice, qui a été vandalisée. La permanence de la députée Renaissance du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, a été recouverte d’affiches tandis que son homologue des Yvelines, Karl Olive, a été placé sous protection policière. Dimanche, encore, la députée européenne LR Agnès Evren a porté plainte après avoir été menacée de mort.

Une seule fois, en 1962

"Il y aura un avant et un après 49.3, on doit continuer à avancer", a positivé le ministre du Travail Olivier Dussopt dans le Journal du dimanche, à quelques heures de ce qui sera, quel que soit le scénario, la dernière ligne droite pour le report de l’âge légal de la retraite. Lundi, si les deux motions sont rejetées, le texte sera considéré comme adopté.

Dans le cas contraire, le texte sera rejeté et la Première ministre devra présenter la démission de son gouvernement au président de la République. Emmanuel Macron n’a évacué aucune option, hier, en souhaitant que la réforme "puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous".

La motion Liot, cosignée par des élus de la Nupes, est celle qui a le plus de chances d’être adoptée après 14 tentatives infructueuses de renverser le gouvernement depuis qu’Élisabeth Borne est Première ministre. Pour faire tomber le gouvernement, elle devra recueillir 287 voix.

Dans l’histoire de la Ve République, une seule tentative a abouti : le 5 octobre 1962, portée par des opposants à l’élection du Président au suffrage universel. Georges Pompidou avait démissionné avant de retrouver son poste après que les élections législatives avaient conforté la majorité gaulliste.

Soixante ans plus tard, le paysage politique et la France ont changé. Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, s’est dite « préoccupée », dimanche sur BFMTV : "La mobilisation des Français ne faiblit pas. Il y a beaucoup d’émotions dans le pays comme la colère. Ce n’est pas bon signe."