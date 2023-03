Réforme des retraites : manifestations, essence, transports, bac… à quoi s’attendre cette semaine

Manifestations

Opération “péage gratuit” à Senlis (Oise), rassemblement non autorisé dans le quartier des Halles, à Paris... la journée de dimanche a néanmoins été plus calme que celle de la veille, avec des manifestations qui se sont soldés par 169 interpellations, dont 122 à Paris.

Interrogé au Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à continuer la mobilisation, "tant que la réforme à 64 ans est proposée". "La lutte va continuer, quel que soit le résultat" des motions de censure, a annoncé le leader de LFI.

L’intersyndicale, elle, appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi 23 mars.

Bac

Laurent Berger, leader de la CFDT a appelé à "ne pas gêner" la tenue des épreuves de spécialités du baccalauréat organisées ce lundi 20 mars, et Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a estimé que les choses "doivent se passer le mieux possible". Le Snes-FSU, FO, SUD et la CGT ont lancé un appel à la grève des surveillants.

Transports

La SNCF prévoit le maintien de quatre TGV sur cinq et de deux TER sur trois ce lundi 20 mars. 60 % des liaisons intercités seront maintenues, mais les trains de nuit ne rouleront pas. Pour les aéroports, 20 % à 30 % des vols seront annulés à Orly et à Marseille.

Carburants

De nombreuses stations étaient à sec, ce dimanche 19 mars, même si officiellement, seulement 4,4 % d’entre elles étaient en rupture.

Vendredi, la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l’Orcher, en Normandie, la plus grande de France, a été arrêtée. Ce lundi, la raffinerie celles de Petroineos à Lavéra (Bouches-du-Rhône) et de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) pourraient également être bloquées.

Référendum d'initiative partagée

Un référendum d’initiative partagée cosigné par 252 parlementaires a été déposé vendredi 17 mars.

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a jusqu’à ce lundi 20 mars pour évaluer sa recevabilité, sur la base des domaines forcément relatifs à "l’organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale, ratification d’un traité", indique le site vie-publique.fr