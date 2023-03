Saint-Saturnin-de-Lenne. Retour du traditionnel repas des Aînés

Ce dimanche 12 mars, c’était le retour du traditionnel repas des Aînés. En raison des contraintes sanitaires, l’équipe municipale n’avait pas pu organiser cet événement depuis son élection en mars 2020. Aussi, Yves Bioulac, maire, et Françoise Cazes, responsable du CCAS, en souhaitant la bienvenue aux invités, ont exprimé leur plaisir de partager avec eux ce moment important. La convivialité était au menu du repas, et les soixante-quatre convives ont apprécié les plats succulents concoctés par Jérôme Cantagrel du Lion d’or et servis par les membres élus du CCAS. Puis, à la fin du repas, le chanteur-guitariste, Patrick Hautefeuille, a su mettre de l’ambiance en interprétant des chansons anciennes reprises joyeusement par les aînés.

Merci à la municipalité et au CCAS pour cette manifestation parfaitement réussie.