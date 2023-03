Trail : les quatre sommets d’Anne-Lise Rousset

En devenant championne de France, dimanche 19 mars lors du trail de la Cité de pierres, l’Aveyronnaise de cœur a ajouté une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien fourni. Son entraîneur, le Ruthénois Adrien Séguret, détaille ses performances les plus marquantes de sa carrière.

2014 : victoire sur la CCC

La victoire de la révélation. En remportant la CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix), au programme de l’Utra trail du Mont-Blanc, Anne-Lise Rousset a confirmé tout son potentiel. « Elle avait commencé le trail un an plus tôt et c’était ses débuts sur la distance de 100 km, rappelle Adrien Séguret, son entraîneur et son mari. Ce jour-là, elle s’est révélée au monde du trail. »

2017 : victoire sur l’Ice trail tarentaise

« Il s’agit de sa plus grosse référence en termes de forme. » La Cantalienne d’origine a remporté cette manche de coupe du monde de skyrunning en ne laissant que des miettes à la concurrence. « Après environ 9 heures de course, elle a eu plus de 1 heure d’avance sur sa poursuivante et a terminé 5e au scratch, détaille-t-il. Elle sortait d’un mois d’entraînement en haute altitude au Pérou. »

2016, 2017 et 2019 : deuxième sur la Transvulcania

« Ils l’appellent la Poulidor, ça la fait rire. » Jusqu’à présent, l’ultratrail qui traverse l’une des îles Canaries s’est refusé à la coureuse. Mais cela ne l’empêche pas de bouder ce rendez-vous, considéré comme l’un des plus durs au monde. « Pour elle, il s’agit de la plus belle course. La traversée s’effectue par la crête d’un volcan, le décor est magnifique. Et l’ambiance est très chaude. »

2022 : record du GR20

Sur les sentiers du GR20, le chemin de grande randonnée qui traverse la Corse du Nord au Sud, Anne-Lise Rousset a pulvérisé le record féminin. « C’était son gros challenge de retour de grossesse, onze mois après avoir accouché. » Un challenge relevé haut la main, en améliorant de près de 6 heures le temps de référence, porté à 35h50. « Un record de folie », s’enthousiasme Adrien Séguret, qui lui a offert une plus grande renommée. « Il y a eu un gros reportage de Stade 2, des portraits dans Le Monde et Le Figaro, etc. On ne s’attendait pas à cela. »