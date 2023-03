Saint-Christophe-Vallon. Une journée de formation numérique avec le van Google

Le van des ateliers numériques de Google fera escale au Centre européen de Conques vendredi 24 mars de 9 heures à 16 heures. Le passage de cette tournée à Conques s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la chambre des métiers et de l’artisanat Occitanie. Artisans, artisans d’art et commerçants du territoire Conques-Marcillac sont invités à participer gratuitement à une journée de formation et de conseil pour "booster leur visibilité sur internet et sur les réseaux sociaux". Les équipes Google et CMA leur proposeront des ateliers collectifs à la carte et des rendez-vous individuels pour développer les compétences et améliorer les pratiques numériques de chacun.

Le programme des ateliers collectifs (inscription recommandée) : 10 heures-11 h 30 : Comment booster un projet grâce aux outils numériques. 11 h 45-12 h 30 : Comment paramétrer et optimiser sa fiche établissement en 30 minutes ? 13 h 30-14 h 15 : Comment paramétrer et optimiser sa fiche établissement en 30 minutes ? 15 heures-15 h 45 : présentation des dispositifs d’accompagnement de la CMA Occitanie ?

Rendez-vous individuels (inscription obligatoire) : Les coachs de Google et les experts de la Chambre des métiers Occitanie proposent aux commerçants et artisans un accompagnement individuel pour aider à optimiser la présence de leur entreprise sur le web, répondre à leurs questions et mieux appréhender les attentes de leurs clients (RDV de 45 minutes de 10 heures à 16 heures). Le numérique par où commencer ? Créer/mettre à jour la fiche établissement Google. Utiliser les réseaux sociaux pour booster. Rendre mon site plus visible. Vendre en ligne…

Inscriptions : artisanat-occitanie.fr/actualites/a-la-une/tournee-numerique/

Informations complémentaires : Office de tourisme Conques-Marcillac 05 65 72 85 00.