Arvieu. Volley : jusqu’au bout du suspense

Dans le cadre des matchs retour du championnat, le club a récemment reçu Luc-la-Primaube, un match très attendu par les locaux : les deux équipes sont à la lutte pour une place sur le podium en championnat. Le déroulement du match aller avait été marquant : après avoir perdu les 2 premiers sets en étant totalement absents, les Arvieunois avaient réussi à remonter à 2-2, avant de s’incliner en 5 sets. Contrairement au match aller, le début du match était très équilibré ; mais le VCA a fini par lâcher le premier set. Le scénario du second set fut un copier-coller, où les locaux craquèrent encore en fin de set. Cependant, grâce aux conseils pertinents de leur coach Sylvain, l’équipe a réussi à gagner en sérénité et en propreté. Cela a permis aux locaux de revenir à 2 sets partout. À l’entame du 5e set, la tension était palpable du côté du banc arvieunois. Les joueurs locaux ont pris l’avantage pour mener 9-6 ; la Primaube demanda alors un temps-mort qui leur fut bénéfique : les visiteurs réussirent à passer devant pour mener 11-10. Mais les Arvieunois n’ont rien lâché et se sont offert une balle de match à 14-13, écartée par la Primaube. La seconde balle de match fut la bonne : le Volley Club Arvieu a ainsi remporté le 5e set 16-14 et donc le match.