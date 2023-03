Aveyron : des récompenses pour les artisans de la mise en valeur du patrimoine

À travers quatre catégories et un prix "coup de cœur du jury", le Département a mis à l'honneur des associations et particuliers pour leur investissement en direction du patrimoine bâti aveyronnais.

Le palmarès 2022 du Prix départemental de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais a été rendu public dernièrement. Voici la liste des gagnants de cette année.

Première catégorie : restauration du patrimoine

Catégorie association. 1er prix de 2 000 € à l’association « Los Parédaïres » pour la restauration du patrimoine vernaculaire de la commune de Villeneuve. Le jury s’est félicité de la forte implication des bénévoles qui œuvrent sur la commune depuis 25 ans et qui ont réalisé plusieurs restaurations de qualité en conservant l’existant.

2e prix de 1 000 € à l’association « Les amis de Beaucaire » pour la restauration des murailles d’enceinte du château de Beaucaire, commune de Nauviale. Le jury a reconnu la persévérance des bénévoles dans les travaux de restauration réalisés tout en respectant les conseils techniques de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine et du Service Régional de l’Archéologie.

Catégorie particulier. 1er prix de 2 000 € à Madame et Monsieur Belenguier pour la restauration du domaine de Gasillié, au Viala-du-Pas-de-Jaux, un travail remarquable réalisé sur ce bâtiment avec le souci de respecter et de préserver l’authenticité de l’ensemble du corps de ferme.

2e prix de 1 200 € à Denis Clément pour la restauration d’un ancien corps de ferme avec ses annexes (grange, four à pain, loge à cochons) à Laguiole. Le jury souligne le respect des techniques utilisées notamment par la qualité des enduits des pierres ainsi que la belle structure de la charpente entièrement refaite.

3e prix de 800 € à Madame et Monsieur Bou pour la restauration d’une ancienne ferme du Ségala à Colombiès.

Le jury a reconnu l’ampleur des travaux entrepris, permettant de rendre habitable et de sauvegarder tout un ensemble de bâtiments, témoin de la vie rurale.

Deuxième catégorie : rénovation et adaptation du patrimoine

1er prix de 2 000 € à Cathy Marret pour la restauration de la maison des Echevins construite entre 1585 et 1600 afin d’en faire un lieu de vie culturel avec des chambres d’hôtes à Vabres-l’Abbaye. Cathy Marret a su aménager avec goût les différentes pièces de cette ancienne maison des échevins avec le souci de respecter et de préserver l’authenticité architecturale.

Troisième catégorie : Création contemporaine, aucune candidature.

Quatrième catégorie : mise en sécurité et restauration du patrimoine mobilier

1er prix de 500 € à la commune de NANT pour la restauration et la sécurisation de l’orgue de tribune de l’Abbatiale Saint-Pierre de Nant. La commune a su s’appuyer sur des professionnels qualifiés « la manufacture languedocienne de Grandes Orgues » (Lodève) qui œuvre dans toute la France.

Coup de cœur du jury

Le jury a décerné un prix de 500 € à Madame et Monsieur Bernié pour la restauration d’un buron sur l’Aubrac à Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac. Un travail méritoire dans le respect des techniques, avec notamment une couverture exceptionnelle en lauze.