Aveyron : la moitié du Viaduc de Millau va-t-elle être prochainement mise en vente ?

Propriétaire de 49 % de la structure, la Caisse des dépôts et consignations envisagerait de céder sa part dans la structure sud-aveyronnaise, après avoir pris le contrôle des maisons de retraite Orpéa en février.

C'est peut-être un effet collatéral du scandale des maisons de retraite Orpéa, sur fond de maltraitance, de malversations financières, révélé par le livre-enquête "Les fossoyeurs". Pour reprendre en main ce groupe Orpéa aux 350 maisons de retraite en France et tenter de l'assainir, l'Etat, via la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est devenu majoritaire dans le capital. L'accord de principe entre Orpéa d'un côté, et de l'autre la CDC et des assureurs comme la Maïf, et enfin les créanciers, a été signé le 14 février 2023. La CDC et ses partenaires détiendront 50,2% du capital et les créanciers 49,4%, selon La Tribune. L'accord prévoit en outre d'effacer 3,8 milliards d'euros sur les 9,7 milliards d'euros de dettes d'Orpéa.

Quid du viaduc de Millau ?

Que vient faire le viaduc de Millau dans cette affaire ? Peut-être pour financer cette prise de contrôle d'Orpéa, la CDC étudie plusieurs hypothèses de cession de biens, et le Viaduc sud aveyronnais en ferait partie, selon une information de L'Informé, le média d'investigations spécialisé dans l'économie lancé en octobre 2022 par le patron de Free Xaviel Niel. La Caisse des dépôts détient depuis 2006 49% de la Compagnie Eiffage, du viaduc de Millau, les 51% restants appartenant à Eiffage. Selon l'Informé, la CDC a mandaté une banque d'affaires pour établir quelles cessions, et notamment celle du viaduc de Millau, pourraient se faire, avant de contacter de potentiels acheteurs dans les jours ou les semaines qui viennent.

Si Eiffage pourrait être tenté de devenir "seul maître à bord" du viaduc, d'autres acheteurs potentiels seraient contactés, notamment des compagnies d'assurance ou des fonds d'investissement spécialisés dans les autoroutes.

Une bonne affaire

Ces acheteurs pourraient être nombreux à postuler, "l'entreprise viaduc" étant plus que rentable. Selon les résultats annuels pour 2022 publiés ce 23 février par Eiffage, le chiffre d'affaires du viaduc s'établirait autour de 58 millions d'euros (contre 53,5 millions en 2021, +8,4%) pour un résultat net de 48 millions d'euros (contre près de 30 millions en 2021). Le trafic routier, lui (autour de 5 millions de véhicules chaque année), a progressé de 5,2% entre 2021 et 2022.