Baccalauréat 2023 : le sujet de l'épreuve d'éco-droit en filière STMG fuite, après une interruption, un nouveau sujet distribué

Après la fuite d'un sujet du baccalauréat STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion) ce mardi 21 mars, l'épreuve de spécialité éco-droit des terminales a été suspendue par le ministre de l'Education nationale. Un nouveau sujet a été distribué.

Depuis ce lundi 20 mars, les élèves de terminale ont commencé les épreuves anticipées du baccalauréat 2023. Pas moins de 536 081 candidats des filières générales et technologiques planchent dans 2 600 centres d’examen jusqu'à mercredi 22 mars sur deux épreuves, qui comptent à elles deux, pour un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points.

L'épreuve d'Economie-Droit interrompue

Ce mardi 21 mars, en début d'après-midi, alors qu'avait démarré l'épreuve de spécialité Economie-Droit destinée aux élèves des terminales STMG (Sciences et technologies du management et de la gestion), les 82 000 élèves concernés dans toute la France ont été contraints de déposer le stylo.

Une fuite

Les élèves ont été invités à ne pas quitter leur salle d'examen, l'épreuve a été interrompue. La raison ? Le sujet a fuité. Une information confirmée à Centre Presse Aveyron.

Mais aussi auprès d'Ouest France, qui a contacté le ministère de l'Education nationale. "Des témoignages d’élèves ont confirmé cette information auprès des services de l’Éducation nationale, qui a demandé aux centres d’examens de suspendre cette épreuve, le temps que des sujets de secours soient distribués dans les établissements", relève nos confrères.

Selon BFMTV, le sujet aurait été repéré sur les réseaux sociaux.

Nouveau sujet, l'épreuve a repris

Depuis, l'épreuve a pu reprendre normalement avec la distribution d'un nouveau sujet. Il s'agit d'une épreuve prévue pour durer quatre heures.

Ouverture d'une enquête

Le ministère de l'Éducation a décidé d'ouvrir une enquête interne pour connaître l'origine de ces fuites et se réserve le droit de déposer plainte.

En Aveyron, selon nos informations, six établissements où la filière STMG est proposée sont concernés : les lycées Monteil et Louis-Querbes à Rodez, les lycées Jean-Vigo et Jeanne-d'Arc à Millau, Savignac et Saint-Joseph à Villefranche-de-Rouergue.