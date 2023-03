Billetterie des jeux olympiques : les inscriptions aux tirages au sort sont ouvertes

Un site de billetterie unique a été mis en place pour acheter tous les billets des Jeux de Paris 2024. Les inscriptions, pour le tirage au sort pour la vente des billets à l'unité se poursuivent jusqu'au 20 avril.

Pour vivre intensément l'événement, le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a mis en place une billetterie 100% digitale pour permettre aux spectateurs de tous les horizons de venir acclamer les plus grands athlètes, de vivre des émotions uniques et de se forger les souvenirs d’une vie.

C'est donc un site de billetterie unique et pour le monde entier qui a été mis en place, à la fois pour les billets des jeux olympiques et paralympiques de Paris. Cette plateforme officielle, 100 % digitale, sera la seule à vendre des billets pour les Jeux de Paris 2024. Elle suivra les meilleures normes internationales en matière d’accessibilité numérique, pour tenir compte des besoins des personnes en situation de handicap. Moins chronophage, plus transparent : pour la première fois, des créneaux de vente seront attribués par tirage au sort pour permettre un achat de billets en temps réel.

Le tirage au sort est la modalité la plus juste et la plus efficace pour gérer une demande de billets supérieure à l’offre, lors des premières phases de vente.