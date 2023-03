Climat : le Giec a publié son rapport de synthèse, voici les principaux points à retenir

Le très attendu rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies (Giec) a été rendu public.

C'est un rapport de synthèse comme le Giec en dévoile peu qui a été publié, lundi 20 mars 2023. Le sixième en 33 ans, après 1990, 1995, 2001, 2007 et 2014. Il vient achever un sixième cycle d'études, démarré en 2015.

"Des mesures pas suffisantes"

Dans son rapport, le Giec rappelle d'abord qu'en 2018, il "soulignait que limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C constituait un défi inédit. Cinq ans plus tard, ce défi a pris encore plus d'ampleur du fait de l'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre".

Il répète, martèle et alerte : "la cadence et l'envergure des mesures prises jusqu'ici, tout comme les mesures planifiées à ce jour, ne sont pas suffisantes pour faire face au changement climatique".

Les conséquences météorologiques

Le Giec a balayé plusieurs décennies. "Plus d'un siècle de combustion de matières fossiles et d'une utilisation inégale et non durable de l'énergie et des sols a entraîné une élévation de la température de 1,1°C par rapport à la période préindustrielle."

Et les experts n'ont pas manqué de faire le parallèle avec les conséquences, autrement dit "l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes".

Des propos qui trouvent forcément un écho particulier après une année 2022 où de nombreux records de températures sont tombés en France. 2023 a d'ailleurs commencé sur les mêmes bases, avec la plus longue période de sécheresse jamais enregistrée dans l'Hexagone.

"L'urgence" évoquée par le Giec

"Au cours de cette décennie, nous devons renforcer de toute urgence les mesures d'adaptation au changement climatique pour qu'elles puissent enfin répondre aux besoins", appuient les experts.

Selon ces derniers, limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels "ne sera pas possible sans une réduction radicale, rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs".

Et une date est déjà cochée pour que cet objectif de limitation soit rempli : "nous devons diminuer les émissions dès aujourd'hui et les réduire de près de 50% d'ici à 2030".

"Nous pouvons encore garantir un avenir durable"

Le président du Giec, Hoesung Lee, a déclaré que "ce rapport de synthèse fait ressortir que des mesures plus ambitieuses s'imposent de toute urgence et que, si nous agissons maintenant, nous pouvons encore garantir un avenir durable et vivable à toute la planète".

Accéder à des énergies et technologies propres, déplacements à pied ou à vélo, investir davantage de ressources au profit du climat : "pour une amélioration maximale du bien-être, il faudrait mettre plus particulièrement l'accent sur la réduction des risques climatiques des populations à faibles revenus et des communautés marginalisées", note, pour sa part, Christopher Trisos, l'un des auteurs du Rapport.

Parmi les objectifs, le Giec parle aussi d'une "préservation équitable et efficace d'environ 30 à 50% des terres émergées, des eaux douces et des océans", qui pourra contribuer à "garantir la santé de la planète".

Chacun joue un rôle

Dans les dernières lignes de ce rapport, le président du Giec répète que "les transformations de fond ont plus de chances de porter leurs fruits lorsque règne la confiance, lorsque tout le monde collabore pour se concentrer sur la réduction des risques et lorsque les avantages et les charges se répartissent équitablement".

Pour Hoesung Lee, "nous vivons dans un monde riche en diversité. Certaines personnes disposent de moyens suffisants pour avoir un grand impact, alors que d'autres auront besoin d'aide pour gérer le changement".