Comment continuer à profiter gratuitement d'une double authentification sur Twitter

(ETX Daily Up) - Désormais, seuls les abonnés qui payent Twitter peuvent continuer à bénéficier de la double authentification par SMS. Pourtant, cette fonctionnalité est indispensable pour sécuriser son compte. Il existe heureusement une autre solution, toujours gratuite, pour le protéger des pirates.

Pour tous les utilisateurs de Twitter qui n'ont pas choisi de basculer vers Blue, son système d'abonnement mensuel payant, il reste une solution sûre et gratuite pour continuer à profiter d'une authentification à deux facteurs. Il faut pour cela utiliser une application d'authentification mobile, laquelle propose un code de vérification à entrer chaque fois que vous vous connectez à Twitter. C'est l'alternative la plus simple, même si cela nécessite d'installer une application dédiée, comme Google Authenticator ou encore Microsoft Authenticator.

Il faut ensuite se rendre dans les paramètres de son compte Twitter, dans la section sécurité puis authentification à deux facteurs. Pour vous inscrire via une application d'authentification, vous serez dans un premier temps invité à l'associer à votre compte Twitter, simplement en scannant avec votre smartphone un QR code à l'écran. Une fois ce premier code validé, vous n'aurez ensuite plus qu'à ouvrir votre application d'authentification à chaque nouvelle connexion à Twitter afin d'y découvrir votre code de validation à six chiffres. A noter que celui-ci est automatiquement renouvelé toutes les 30 secondes, par mesure de sécurité.

Outre Twitter, cette méthode d'authentification à deux facteurs fonctionne aussi avec la majorité des réseaux et services en ligne.

