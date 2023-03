Football : à Onet, Mattéo Blanc veut faire briller les gardiens avec un tournoi de but à but le 3 mai

Le troisième gardien des seniors castonétois organise un tournoi de but à but au complexe sportif de La Roque mercredi 3 mai, pour les portiers des U12 aux U17. Et les inscriptions sont ouvertes !

"Le poste de gardien de but n'est pas mis en avant", constate Mattéo Blanc, troisième portier des seniors d'Onet (N3). Alors pour y remédier, le footballeur de 18 ans a décidé d'organiser un tournoi de gardiens sur la pelouse du complexe sportif de La Roque, mercredi 3 mai. "Ce sera une première dans la région", ajoute le Castonétois, qui précise que l'événement sera ouvert aux jeunes des U12 aux U17.

Au programme de la journée : un tournoi sur terrain avec buts rapprochés, avec une phase aller et une phase retour. Chaque catégorie aura son classement, et le gagnant sera le gardien qui aura marqué le plus de buts et qui en aura encaissé le moins. En bref, au goal-average.

Lionel Mpasi pour remettre les récompenses ?

"J'aimerais aussi faire intervenir un préparateur physique, pour sensibiliser les gardiens aux risques de blessures, pour qu'ils s'intéressent à la préparation et au renforcement musculaire. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement, mais aussi une prépa à côté", souligne Mattéo Blanc. Il rêve aussi de voir Lionel Mpasi, gardien de l'équipe de Ligue 2 de Rodez, remettre les prix aux gagnants. Un moment que les petits portiers garderaient longtemps en mémoire.

C'est d'ailleurs quand il était adolescent que le Castonétois a découvert cet exercice du but à but. "Quand j'étais en centre de formation à l'Académie des gardiens de but à Bagnères-de-Luchon, qui est aujourd'hui à Argelès-Gazost, on faisait ça en interne. Ça m'a donné l'idée d'en faire un tournoi. Pour faire briller les gardiens de but."

L'événement aura lieu dans un peu plus d'un mois et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet de l'OCF, remplir le bulletin d'inscription à renvoyer à l'adresse butabutonet@gmail.com ou contactez directement Mattéo Blanc au 06 80 40 14 17.