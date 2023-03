Football : duel de réserves et derby du Lot en demi-finales de la coupe de l'Aveyron

Ce mardi soir dans les locaux de RAGT à Rodez, avaient lieu les tirages au sort des demi-finales des coupes départementales.

Plus qu’une marche avant d’aller fouler la pelouse du stade Paul-Lignon le 28 mai pour la finale. Les coupes de l’Aveyron hommes et femmes en sont désormais au stade des demi-finales, comme les autres coupes départementales du reste (voir plus bas). Et le tirage au sort a eu lieu ce mardi soir à Rodez, depuis le siège de RAGT, partenaire du district de l’Aveyron.

Des matches qui se dérouleront le week-end des 8 et 9 avril, tous sur terrain neutre. On connaîtra ainsi le lieu, la date et l’horaire précis de ces rendez-vous dans quelques jours.

Carré d’as de la D1 féminine

Chez les femmes, il ne reste plus que des formations de l’élite départementale. Mieux, c’est le carré d’as actuel de la D1 qui s’affrontera : Montbazens-Rignac (2e) face à Vabres-l’Abbaye (3e) et Bozouls (leader invaincu) contre la JS Lévézou (4e). Presque une phase finale à la sauce rugby avant l’heure !

Chez les hommes, place au derby du Lot entre Espalion, le cador de D1, et quelques kilomètres en amont, Saint-Geniez leader en dessous et bien parti pour retrouver l’élite. Dans l’autre demie, Comtal II (D2), déjà tombeur d’une réserve de l’agglo ruthénoise en quarts samedi, Druelle (3-0), fera face à des doublures grand-ruthénoises également, celles de Luc-Primaube (D1).