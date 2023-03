Motions de censure contre la réforme des retraites : voici comment ont voté les députés des treize départements d'Occitanie

Élisabeth Borne et son gouvernement ont vécu une journée sous haute tension. Ce lundi 20 mars 2023, quatre jours après l'activation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, l'Assemblée nationale examinait deux motions de censure. Découvrez, département par département, le vote pour les deux moitions des députés d'Occitanie.

Ce lundi 20 mars, étape capitale dans le projet de loi contre la réforme des retraites, deux motions de censure, l'une déposée par Liot et l'autre par le Rassemblement national ont été soumises au vote à l'Assemblée nationale.

La motion de censure portée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoire (Liot) a recueilli 278 voix. Il en fallait 287 pour qu'elle soit adoptée. Celle du RN a rassemblé 94 voix.

Mention Liot : les votes

Voici la liste des votes de chaque député des treize départements de la région Occitanie pour les motions déposées par le groupe Liot.

Aveyron

Pour : Laurent Alexandre (Nupes), député de la deuxième circonscription

Non-votant : Stéphane Mazars (Renaissance), député de la première circonscription

Non-votant : Jean-François Rousset (Renaissance), député de la troisième circonscription

Lot

Pour : Aurélien Pradié (Les Républicains), député de la première circonscription

Non-votant : Huguette Tiegna (Renaissance), députée de la deuxième circonscription

Tarn

Pour : Frédéric Cabrolier (Rassemblement national), député de la première circonscription

Pour : Karen Erodi (Nupes), députée de la deuxième circonscritption

Non-votant : Jean Terlier (Renaissance), député de la troisième circonscription

Tarn-et-Garonne

Pour : Valérie Rabault (Nupes), députée de la première circonscription

Pour : Marine Hamelet (Rassemblement national), députée de la deuxième circonscription

Haute-Garonne

Pour : Joël Aviragnet (Nupes), député de la huitième circonscription

Pour : Hadrien Clouet (Nupes), député de la première circonscription

Pour : Anne Stambach-Terrenoir (Nupes), députée de la deuxième circonscription

Pour : François Piquemal (Nupes), député de la quatrième circonscription

Pour : Christophe Bex (Nupes), député de la septième circonscription

Pour : Christine Arrighi (Nupes), députée de la neuvième circonscription

Non-votant : Monique Iborra (Renaissance), députée de la sixième circonscription

Non-votant : Corinne Vignon (Renaissance), députée de la troisième circonscription

Non-votant : Jean-François Portarrieu (Horizons et apparentés), député de la cinquième circonscription

Non-votant : Laurent Esquenet-Goxes (MoDem et Indépendants), députée de la dixième circonscription

Gers

Pour : David Taupiac (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), député de la deuxième circonscription du Gers

Non-votant : Jean-René Cazeneuve (Renaissance), député de la première circonscription du Gers

Ariège

Pour : Laurent Panifous (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), député de la deuxième circonscription

Hautes-Pyrénées

Pour : Sylvie Ferrer (Nupes), députée de la première circonscription

Non-votant : Benoit Mournet (Renaissance), député de la deuxième circonscription

Hérault

Non-votant : Philippe Sorez (Renaissance), député de la première circonscription

Pour : Nathalie Oziol (Nupes), député de la deuxième circonscription

Non-votant : Laurence Cristol (Renaissance), députée de la troisième circonscription (Renaissance)

Pour : Sébastien Rome (Nupes), député de la quatrième

Pour : Stéphanie Galzy, (Rassemblement national), députée de la cinquième circonscription

Non-votant : Emmanuelle Ménard (non-inscrit), députée de la sixième circonscription

Pour : Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National), député de la septième

Pour : Sylvain Carrière (Nupes), député de la huitième circonscription

Non-votant : Patrick Vignal (Renaissance), député de la neuvième circonscription

Gard

Pour : Nicolas Meizonnet (Rassemblement national), député de la deuxième circonscription

Pour : Michel Sala (Nupes), député de la cinquième circonscription

Pour : Yoann Gillet (Rassemblement national), député de la première circonscription

Pour : Pascale Bordes (Rassemblement national), députée de la troisième circonscription

Pour : Pierre Meurin (Rassemblement national), député de la quatrième circonscription

Non-votant : Philippe Berta (MoDem et Indépendants), député de la sixième circonscription

Pyrénées-Orientales

Pour : Sandrine Dogor-Such (Rassemblement national), député de la troisième circonscription

Pour : Michèle Martinez (Rassemblement national), députée de la quatrième circonscription

Pour : Sophie Blanc (Rassemblement national), députée de la première circonscription

Pour : Anaïs Sabatini (Rassemblement national), députée de la deuxième circonscription

Aude

Pour : Christophe Barthès (Rassemblement national), député de la première circonscription

Pour : Frédéric Falcon (Rassemblement national), député de la deuxième circonscription

Pour : Julien Rancoule (Rassemblement national), député de la troisième circonscription

Lozère

Non-votant : Pierre Morel-À-L'Huissier (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), député de la première circonscription

Motion du Rassemblement national : les votes

Voici la liste des votes de chaque député des treize départements de la région Occitanie pour les motions déposées par le groupe du Rassemblement national.

Aveyron

Non-votant : Laurent Alexandre (Nupes), député de la deuxième circonscription

Non-votant : Stéphane Mazars (Renaissance), député de la première circonscription

Non-votant : Jean-François Rousset (Renaissance), député de la troisième circonscription

Lot

Non-votant : Aurélien Pradié (Les Républicains), député de la première circonscription

Non-votant : Huguette Tiegna (Renaissance), députée de la deuxième circonscription

Tarn

Pour : Frédéric Cabrolier (Rassemblement national), député de la première circonscription

Non-votant : Karen Erodi (Nupes), députée de la deuxième circonscritption

Non-votant : Jean Terlier (Renaissance), député de la troisième circonscription

Tarn-et-Garonne

Non-votant : Valérie Rabault (Nupes), députée de la première circonscription

Pour : Marine Hamelet (Rassemblement national), députée de la deuxième circonscription

Haute-Garonne

Non-votant : Hadrien Clouet (Nupes), député de la première circonscription

Non-votant : Anne Stambach-Terrenoir (Nupes), députée de la deuxième circonscription

Non-votant : Corinne Vignon (Renaissance), députée de la troisième circonscription

Non-votant : François Piquemal (Nupes), député de la quatrième circonscription

Non-votant : Jean-François Portarrieu (Horizons et apparentés), député de la cinquième circonscription

Non-votant : Monique Iborra (Renaissance), députée de la sixième circonscription

Non-votant : Christophe Bex (Nupes), député de la septième circonscription

Non-votant : Joël Aviragnet (Nupes), député de la huitième circonscription

Non communiqué : Christine Arrighi (Nupes), députée de la neuvième circonscription

Non-votant : Laurent Esquenet-Goxes (MoDem et Indépendants), députée de la dixième circonscription

Gers

Non-votant : Jean-René Cazeneuve (Renaissance), député de la première circonscription du Gers

Non-vontant : David Taupiac (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), député de la deuxième circonscription du Gers

Ariège

Non-votant : Laurent Panifous (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), député de la deuxième circonscription

Hautes-Pyrénées

Non-votant : Sylvie Ferrer (Nupes), députée de la première circonscription

Non-votant : Benoit Mournet (Renaissance), député de la deuxième circonscription

Hérault

Non-votant : Philippe Sorez (Renaissance), député de la première circonscription

Non-votant : Nathalie Oziol (Nupes), député de la deuxième circonscription

Non-votant : Laurence Cristol (Renaissance), députée de la troisième circonscription (Renaissance)

Non-votant : Sébastien Rome (Nupes), député de la quatrième

Pour : Stéphanie Galzy, (Rassemblement national), députée de la cinquième circonscription

Non-votant : Emmanuelle Ménard (non-inscrit), députée de la sixième circonscription

Pour : Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National), député de la septième

Non-votant : Sylvain Carrière (Nupes), député de la huitième circonscription

Non-votant : Patrick Vignal (Renaissance), député de la neuvième circonscription

Gard

Pour : Nicolas Meizonnet (Rassemblement national), député de la deuxième circonscription

Non-votant : Michel Sala (Nupes), député de la cinquième circonscription

Pour : Yoann Gillet (Rassemblement national), député de la première circonscription

Pour : Pascale Bordes (Rassemblement national), députée de la troisième circonscription

Pour : Pierre Meurin (Rassemblement national), député de la quatrième circonscription

Non-votant : Philippe Berta (MoDem et Indépendants), député de la sixième circonscription

Pyrénées-Orientales

Pour : Sandrine Dogor-Such (Rassemblement national), député de la troisième circonscription

Pour : Michèle Martinez (Rassemblement national), députée de la quatrième circonscription

Pour : Sophie Blanc (Rassemblement national), députée de la première circonscription

Pour : Anaïs Sabatini (Rassemblement national), députée de la deuxième circonscription

Aude

Pour : Christophe Barthès (Rassemblement national), député de la première circonscription

Pour : Frédéric Falcon (Rassemblement national), député de la deuxième circonscription

Pour : Julien Rancoule (Rassemblement national), député de la troisième circonscription

Lozère

Non-votant : Pierre Morel-À-L'Huissier (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), député de la première circonscription