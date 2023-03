Réforme des retraites : tensions et affrontements au dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, des policiers blessés

Ce mardi 21 mars 2023, la situation est très tendue au niveau du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer, où des premières réquisitions ont eu lieu sur place.

Palpable, la tension est loin de faiblir. Moins de 24 heures après l'adoption de la réforme des retraites, qui n'a pu être contrée par les motions de censure, la situation reste mouvementée dans plusieurs endroits du pays. Et notamment autour du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer.

Réquisition de personnel

La grève reconductible dans les raffineries bloque les livraisons de carburant pour la 14e journée consécutive. Le gouvernement a décidé de sévir : ce mardi matin, il a annoncé qu'il allait réquisitionner du personnel pour faire fonctionner le dépôt de carburant situé à Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône. Le site est bloqué par des grévistes opposés à la réformes des retraites.

#Carburant l Pour assurer la continuité des services essentiels, @prefpolice13 a :

\u2705Réquisitionné le dépôt de \ud83d\udccdFos pour assurer l'approvisionnement des stations.

\u2705Interdit la vente/achats de carburant en jerrican. pic.twitter.com/lCuFfsc15L — Préfète de police des Bouches-du-Rhône (@prefpolice13) March 21, 2023

Vives réactions et affrontements

Représentant de la CGT, Julien Granato a vivement dénoncé cette réquisition, qui "bafoue le droit constitutionnel à la grève et ne restera pas sans réponse". En fin de matinée, la tension est peu à peu montée d'un cran. Peu avant midi, CRS et manifestants se faisaient face.

Devant le dépôt à Fos sur-Mer, CGT versus CRS pic.twitter.com/69pVjYobsT — Cole Stangler (@ColeStangler) March 21, 2023

La tension est ensuite montée d'un cran. Selon nos confrères de BFM TV, des échanges de projectiles et tirs de gaz lacrymogène ont éclaté entre les militants CGT et les forces de l'ordre. Citant la préfecture de police, le média explique que "trois policiers ont été blessés sérieusement dans les incidents". L'un d'entre eux a été transféré à l'hôpital de Martigues.

Les grévistes "se sont regroupés devant le dépôt pétrolier pour manifester le mécontentement de ces réquisitions qui sont une atteinte fondamentale au droit de grève", a ajouté Lionel Arbiol, délégué CGT à Esso Fos-sur-Mer.

"Malheureusement, depuis le début, on ne discute pas..."

Interrogé sur le plateau de BFM TV, René Raimondi, le maire de la commune qui est le théâtre de ces affrontements, a fait part d'un "regret" : "dans ce dossier des retraites, le gouvernement, dans tout ce qu'il fait, est sur un passage en force, et ce n'est pas bon. Il n'y a pas de dialogue, on n'essaie pas de discuter, on va tout de suite à l'affrontement".

Selon l'élu, si la situation a dégénéré, c'est à cause du gouvernement. "Il est complètement responsable des violences que l'on a vues ce matin. Et encore une fois, réquisitionner le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer alors qu'on est en période de tension, c'est un peu de la provocation (...) On y envoie la police... bon, excusez-moi, ce ne sont pas des voyous qui sont en face. Ce sont des gens qui en ont marre, qui se battent pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants !"

\ud83d\udcac "Réquisitionner le dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer alors qu'on est en période de tensions, c'est un peu de la provocation"



\u27a1 René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer pic.twitter.com/PN9sewhFmn — BFMTV (@BFMTV) March 21, 2023

Le gouvernement s'explique

Dans un communiqué, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a justifié cette décision, expliquant que des "tensions" en matière d'approvisionnement des stations-service dans le Sud-Est de la France sont de plus en plus vives. "Les automobilistes commencent à vivre une vraie galère", a-t-elle ajouté.

"Dans ce contexte, nous n'avons d'autre choix que de réquisitionner certains personnels indispensables au dépôt de Fos-sur-Mer. Ce sont des réquisitions ciblées, qui concernent un nombre très resteint de salariés, qui sont encadrées juridiquement", a poursuivi la ministre.